Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei a luat masura de a pune la dispoziția participanților la protestul de pe 10 august, apa si toalete ecologice. Mai exact: 10.000 de sticle de apa imbuteliata, 4.000 de l de apa potabila și 100 de toalete ecologice, a anunțat pe pagina de Facebook, edilul sef. Joi a avut loc o discutie…

- Primarul General, Gabriela Firea, a avut astazi, la Primaria Capitalei, o intalnire cu Tomescu Tommy Joul, reprezentantul Grupului de Acțiune Civica Diaspora pentru Romania, asociație care organizeaza manifestația din 10 august, din Piața Victoriei.La intalnire au fost prezenți viceprimarul…

- Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti va asigura 10.000 de sticle cu apa imbuteliata si 4.000 de litri de apa potabila pentru participantii la mitingul de sambata din Piata Victoriei, a informat Primaria Capitalei. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, primarul…

- Un protest de amploare este anuntat pentru sambata in Piata Victoriei din Capitala, la un an de la manifestatiile antiguvernamentale ale diasporei din 10 august, soldate cu interventia in forta a jandarmilor, scrie Agerpres.Potrivit unui comunicat al Primariei Capitalei, manifestatia este organizata…

- Un protest de amploare este anuntat pentru sambata in Piata Victoriei din Capitala, la un an de la manifestatiile antiguvernamentale ale diasporei din 10 august, soldate cu interventia in forta a jandarmilor. Potrivit unui comunicat al Primariei Capitalei, manifestatia este organizata de Tomescu Tommy…

- Primaria Capitalei a aprobat mitingul de sambata, 10 august, eveniment organizat de Tommy Tomescu Joul, au precizat reprezentanții municipalitații.Citește și: Un inginer chimist dinamiteaza cazul Caracal: 'Ceea ce vad ca se vehiculeaza in spațiul public sunt niște aiureli, niște baliverne'…

- Primaria Capitalei anunta ca a aprobat organizarea unei manifestatii pentru data de 10 august in Piata Victoriei. Manifestatia e organizata de Tomescu Tommy Joul, in calitate de reprezentant al Grupului de Actiune Civica Diaspora pentru Romania, potrivit Biroului de presa al municipalitatii, citat de…

- Primaria Capitalei anunta ca a aprobat organizarea unei manifestatii pentru data de 10 august in Piata Victoriei. Conform Biroului de presa al municipalitatii, manifestatia e organizata de Tomescu Tommy Joul, in calitate de reprezentant al Grupului de Actiune Civica Diaspora