Un amiral francez numit la conducerea Statului Major militar al UE

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Studii Strategice de Aparare si Securitate al Academiei Militare a Fortelor Armate „Alexandru cel Bun” (AMFA), in comun cu Ministerul Apararii, a organizat joi, 23 mai, la Centrul de Cultura si Istorie Militara, conferinta internationala cu genericul

- Nava maritima hidrografica britanica HMS "Echo" soseste pe 21 aprilie in portul Constanta, pentru o escala de patru zile, a informat vineri Statul Major al Fortelor Navale Romane (SMFNR), informeaza Agerpres.Citeste si: Vacantele in Romania au devenit din ce an ce mai scumpe, ca urmare a voucherelor…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul presedintelui Klaus Iohannis si a respins definitiv cererea Ministerului Apararii Nationale de suspendare a decretului prin care a fost prelungit mandatul sefului Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, potrivit Agerpres. Initial, pe…

- Un bombardier strategic american de tip B-52 a desfasurat marti activitati de antrenament in spatiul aerian al Romaniei, in zona Centrului National de Instruire Intrunita „Getica” de la Cincu, judetul Brasov, informeaza Ministerul Apararii, intr-un comunicat transmis Agerpres. Conform sursei citate,…

- Curtea de Apel Bucuresti a respins, vineri, ca inadmisibila actiunea prin care Ministerul Apararii cerea anularea decretului semnat de Klaus Iohannis pentru prelungirea mandatului generalului Nicolae Ciuca in functia de sef al Statului Major al...

- Curtea de Apel București a respins, vineri, acțiunea Ministerului Apararii prin care a solicitat anularea decretului semnat de Klaus Iohannis, de prelungire a mandatului de șef al Statului Major al Apararii pentru Nicolae Ciuca. Decizia nu este definitiva.

- Generalul Vasile Toader la seminarul dedicat coordonarii apararii La Palatul Parlamentului din București s-a desfașurat seminarul dedicat revizuirii metodologiei procesului de analiza coordonata a apararii la nivelul Uniunii Europene, “Coordinated annual review on defence”…

- Magistrații Curții de Apel București au admis sesizarea Curții Constituționale in procesul in care Ministerul Apararii cere anularea decretului de prelungire a mandatului de șef al Statului Major al Apararii lui Nicolae Ciuca. Instanța a cerut CCR sa analizeze un articol din legea de organizarea a MApN…