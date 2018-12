Un amfibian descoperit recent, care isi ingroapa capul in nisip, a fost numit dupa presedintele SUA, Donald Trump, in replica la afirmatiile acestuia cu privire la schimbarile climatice, informeaza BBC miercuri.



Dermophis donaldtrumpi, descoperit in Panama, a primit acest nume de la seful unei companii care a licitat 25.000 de dolari pentru acest privilegiu.



Motivandu-si alegerea, compania a declarat ca doreste sa sporeasca gradul de constientizare privind schimbarile climatice.



"[Dermophis donaldtrumpi] este in particular sensibil la impactul schimbarilor climatice…