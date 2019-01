Un american ucis în atacul jihadist din Kenya (Departamentul de Stat) Un american a fost ucis intr-un atac comis de un comando de islamisti somalezi shebab intr-un complex din Nairobi alcatuit dintr-un hotel, restaurante si cladiri de birouri, a informat un responsabil din cadrul Departamentului de Stat, relateaza AFP.



"Putem confirma ca un cetatean american si-a pierdut viata in atac. Transmitem sincere condoleante familei si prietenilor acestei persoane", a declarat el.



Responsabilul, exprimandu-se sub acoperirea anonimatului, a refuzat sa ofere mai multe detalii, invocand respectul vietii private al persoanelor in cauza.



