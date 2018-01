Stiri pe aceeasi tema

- Petre Daea, ministrul Agriculturii, practic unul dintre cei mai populari miniștri ai actualului cabinet, s-a facut remarcat in repetate randruri datorita vorbelor sale …de duh, teoriilor pe care le-a ținut, dar și aplecarii sale catre …oaie. Despre Daea s-a vorbit, așadar, mult, inclusiv ca este casatorit…

- Un american a vrut sa-si electrocuteze sotia gravida. Michael Wilson, un barbat in varsta de 32 de ani din Palm Coast, a incercat sa-si ucida sotia insarcinata, cu o capcana inspirata din celebrul film “Singur acasa”. De altfel, capcanele lui Kevin din „Singur acasa” au fost testate. Vezi cat de periculoase…

- Cristian Ploscaru, coleg cu Bogdan Maleon la Facultatea de Istorie, crede ca barbatul ar fi plecat de acasa inainte de a o gasi pe soția sa, spanzurata in mansarda. Un alt profesor de la Facultatea de Istorie, Liviu Pilat, care i-a gasit pe soții Maleon decedați in casa, in prima zi de Craciun,…

- „Fenomentul fake news mi se pare foarte, foarte periculos, din alt punct de vedere și cred ca se lucreaza foarte intens și imi scapa motivul. Mi-e teama ca nu este facut pentru a regulariza presa toata - și pe cea din online - și a o duce la un monitor comun, sa vada de adevarul adevarat, ci mi-e…

- Oficialii Facultatii de Istorie din cadrul Universitatii „Al. I. Cuza“ din Iasi au transmis miercuri un mesaj despre colegul si prietenul Bogdan Maleon, gasit mort alaturi de sotie in prima zi de Craciun.

- O țara intreaga a fost șocata de cazul cutremurator de la Iași, unde directorul Bibliotecii Universitare si sotia lui au fost gasiti morti in propria locuința, in ziua de Craciun. Intre timp apar date noi de la anchetatori, care sunt tot mai siguri ca profesorul universitar și-a ucis soția iar mai apoi…

- "Ajungem seara de la serviciu. Zice: "Am auzit un banc tare. Stii care e soțul ideal?" :)) M-am prapadit de ras! P.S. Si al doilea banc a fost bun, dar asta mi s-a parut tare de tot!", a scris Anda Maleon pe 24 noiembrie pe Facebook. Cu cateva luni mai devrema, in septembrie…

- Artista a facut public anuntul printr-o postare pe Facebook in care isi exprima durerea si regretul fata de cel care a crescut-o, tatal ei, scrie spynews.ro. Citeste si Crina Abrudan a imbracat rochia de mireasa. Imagini de la nunta fostei prezentatoare de stiri "Anul acesta de Craciun…

- Directorul Bibliotecii Universitare din Iasi, Bogdan Maleon, si sotia sa au fost gasiti morti in casa, in ziua de Craciun. Surse judiciare au declarat, pentru Mediafax, ca femeia are urme de violenta pe corp si este posibil ca aceasta sa fi fost omorata de sot, iar apoi barbatul s-a sinucis.

- Ies la iveala primele dezvaluiri dupa despartirea anului din Romania. Manelistul Florin Salam a facut primele marturisiri dupa ce a fost parasit de Roxana Dobre.Citește și: Carmen Iohannis, uimește, inainte de Craciun: Ce gest a facut Prima Doamna a Romaniei ”Nu ne mai impacam”, a spus…

- „Craciun fericit” este urarea cinica, apoi mesajul se raspandeste pe Facebook deasupra fotografiei unei masini de Politie complet distrusa intr-un accident petrecut ieri. S-a intamplat pe autostrada A1, langa Piacenza. In teribila ciocnire cu un TIR, unul dintre agentii de la bordul masinii, Giuseppe…

- Sotia lui Adrian Pascuta a disparut de la domiciliu, in 12 decembrie. La cateva zile dupa disparitie, Sofia Loredana Pascuta a revenit acasa. Adrian Pascuta, director la Oficiul pentru IMM-uri, ne-a declarat ca el si Loredana sunt in proces de divort si nu mai tin legatura decat foarte rar. In luna…

- Zambitori și incredibil de intimi, președintele american Donald Trump și soția sa, Melania, au pozat, intr-un cadrul feeric, pentru prima lor felicitare oficiala de Craciun. Nu puteau face rabat de la aceasta tradiție! Ca-n fiecare an, președintele american și soția sa elibereaza un portret oficial…

- Zambitori și incredibil de intimi, președintele american Donald Trump și soția sa, Melania, au pozat, intr-un cadrul feeric, pentru prima lor felicitare oficiala de Craciun. Portretul oficial eliberat de Casa Alba Nu puteau face rabat de la aceasta tradiție! Ca-n fiecare an, președintele american și…

- Deși locuiește de mai mulți ani in America, Anamaria Ferentz a revenit in Romania pentru a-și petrece sarbatorile de iarna alaturi de familie și prieteni, iar artista a profitat de aceasta ocazie pentru a aparea pe sticla, in cadrul unei emisiuni TV. Dupa trei ani in care nu a mai ajuns in Romania și…

- Un tanar de 25 de ani din comuna prahoveana Magurele isi cauta cu disperare copilul, o fetita in varsta de 2 ani, si pe sotia lui, in vasta de 21 de ani. Cele doua sunt disparute de acasa de patru zile, iar barbatul banuieste ca ceva rau s-a intamplat, mai ales ca sotia sa are probleme grave de vedere.

- O femeie din Uruguay s-a maritat cu un adevarat monstru. Soțul ei ii aplica batai cumplite pe motiv de gelozie, de fiecare data cand femeia primea un like pe Facebook, potrivit Dailymail.co.uk. Intr-o zi, Adolfina Cameli Ortigoza, in varsta de 21 de ani, nu a mai suportat violența soțului ei și a sunat…

- Primarul interimar al capitalei, Silvia Radu, poate rasufla ușurata dupa ce un alt Pom de Craciun a fost instalat deja in Piața Marii Adunari Naționale. „Noul brad a ajuns in PMAN! A fost pazit mai ceva ca președintele SUA”, a glumit Silvia Radu, intr-o postare pe Facebook. „Trebuia sa-mi primesc botezul…

- „Eu am cantat in Piata Constitutiei si in Piata Universitatii, fiind locurile istorice unde se organizeaza Targul de Craciun. Piata Victoriei este piata celor care doresc sa se manifeste, nu un loc al muzicii, culturii sau diversiunii. In oricare dintre cele doua locuri cant cu drag si imi doresc sa…

- Un polițist l-a impușcat mortal pe tatal prietenului sau, din greșeala, la Petrila. Un polițist l-a omorat pe tatal prietenului sau, omul legii mergand apoi la sediul poliției orașului Petrila și dezvaluind ca, din greșeala, a impușcat un barbat de 66 de ani, noteaza gorj-domino.ro . Aflat in timpul…

- Premierul Mihai Tudose spune ca decizia primarului Capitalei, Gabriela Firea, de a organiza un targ de Craciun in Piata Victoriei nu este cea mai inspirata. "Nu cred ca este cea mai inspirata decizie. Spuneti-mi dumneavoastra, î...

- Intrebat daca Romania se poate incadra in tinta de deficit de 3%, Eugen Teodorovici a raspuns afirmativ. „Sa stiti ca nu este principala problema (incadrarea in tinta de deficit de 3% n.r.). Eu am mai spus-o si cand eram ministru de Finante. Si atunci toata lumea spunea ca nu se poate trece…

- Pentru Claudia Pavel sarbatorile au inceput deja. In casa ei, totul a devenit magic de cand a impodobit bradul. Iar musafirii sunt primiți precum colindatorii. Deci, cu drag. Cantareața a povestit pentru revista VIVA! de ce nu s-a adaptat niciodata la viața in America și, mai ales, cum de și-a gasit,…

- Reportajul publicat recent de CNN, despre licitatiile de sclavi din Libia, i-a determinat pe liderii africani sa ii acuze pe cei europeni, spunand ca cei din urma au fost avertizati cu privire la situatia din Africa, inclusiv abuzuri si sclavagism. Emmanuel Macron a convocat o intalnire…

- Un ursuleț a calatorit sute de kilometri pentru a se intalni cu fetița de 4 ani care l-a pierdut in aeroport. Angajații unei companii aeriene i-au facut o bucurie fetiței care și-a pierdut cel mai bun prieten, scrie ABC News. Donna și fiica sa Summer, de 4 ani, au calatorit la inceputul saptamanii trecute…

- Autoritațile din Filiași tocmai au instalat decorațiunile de Craciun iar șoferii au ramas mai multe decat impresionați. O postare a devenit virala pe Facebook dupa ce internauții au observat ca instalațiile luminoase seamnana mai mult cu o pereche de chiloți decat cu un ornament tradițional de Craciun.…

- Fostul presedinte al Rebublicii Zimbabwe, Robert Mugabe, a primit imunitate fata de urmarirea penala si i se va asigura securitatea in tara natala, ca parte a unui acord care a condus la demisia lui. Robert Mugabe si sotia sa, Grace, pot ramne in tara si nu vor fi urmariti penal, a declarat…

- Pentru bucureșteni, #Dichisar este deja unul dintre cele mai așteptate targuri de Craciun. Anul acesta a crescut deja in casa noua, iar de Craciun va implini 10 ediții de cand aduna sub același acoperiș cei mai fun designeri și creatori romani de handmade. Ne bucuram sa anunțam ca vor sarbatori aceasta…

- "Am o zi plina! Ma duc la repetiții pentru "Andra for Hope". Bine echipata, cantand colinde... E clar, vin sarbatorile! Va pup!", a scris Andra pe Facebook, postarea fiind apreciata de mii de fani. In 5 decembrie, la Ateneul Roman, Andra va sustine un concert extraordinar de colinde in sprijinul…

- Andrei Ștefanescu este una din vedetele care au acceptat provocare Asia Express și care vor pleca intr-o aventura televizata pe continentul asiatic, avand la dispoziție doar un dolar pe zi. Insa pentru Andrei, totul va fi mult mai greu pentru ca el lasa acasa un baiețel de care ii va fi foarte dor. Ayan…

- Andrei Ștefanescu se desparte de soția și copilul lui. Timpul s-a scurs, iar vedetele care au acceptat provocarea Asia Express sunt acum pe picior de plecare spre o experiența unica, in care vor calatori cu un dolar pe zi timp de o luna pe teritoriu asiatic. Pentru unii dintre aceștia desparțirea este…

- Audierea lui Adriean Videanu a fost programata sa inceapa la ora 9. Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al DNA, a raspuns, marti, invitatiei comisiei de ancheta a alegerilor din 2009, spunand ca nu detine date sau documente care sa ajute la clarificarea situatiei si lasand de inteles ca…

- PNL a depus la CCR, pe 24 octombrie, sesizarea privind Hotararea Parlamentului care obliga fiecare cetatean sa se prezinte in fata Comisiei pentru controlul SRI, atunci cand este citat. „PNL a depus, astazi, sesizarea la CCR pe hotararea Parlamentului care modifica modul de functionare al…

- Andra a facut anunțul inainte de sarbatori. Artista pregatește un spectacol memorabil, la inceputul anului viitor. Soția lui Catalin Maruța a impartașit bucuria cu fanii ei. Andra și-a surprins admiratorii cu un anunț mult așteptat, facut cu aproape o luna inainte de sarbatorile de Craciun. Artista…

- Baiețelul Valentinei Pelinel a facut senzație in mediul virtual, dupa ce mama lui a postat o imagine, in care Milan apare in bucatarie, iar alaturi pe dulap, se afla tortul in forma de dovleac primit de la vedeta. Valentina Pelinel s-a schimbat complet dupa ce a devenit mama. Vedeta iși dedica timpul…

- "Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora (18:00), pe autostrada A1, se circula in coloana la intrarea in Bucuresti dinspre Pitesti, din cauza numarului mare de autovehicule", se arata intr-un comunicat de presa al Centrului Infotrafic al Politiei…

- Titus Corlatean a spus ca, pe vremea cand era ministru al Justitiei, a primit vizitele unor ambasadori care au pledat in mod insistent pentru numirea lui Kovesi intr-o functie de conducere in Ministerul Public, Corlatean folosind cuvantul ”presiuni”. ”Am confirmat faptul ca au existat la…

- Ambasadorul Hans Klemm si sotia sa, Mari, au depus astazi flori la memorialul de la clubul Colectiv.ldquo;Suntem aici pentru a ne aminti acea noapte si pentru a exprima condoleantele noastre dar si solidaritatea. Mesajul acelor zile a fost coruptia ucide si cred ca exista inca o credinta puternica in…

- Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, a postat pe Facebook un mesaj pe care l-a primit sambata de la un angajat din cadrul unei companii, membra a Asociatiei Internationale a Producatorilor Internationali de Medicamente (ARPIM). Functionarul a afirmat ca Ministerul Sanatatii si Agentia Nationala…

- Ambasadorul SUA, la pas prin Parcul Natural Vacarești . Hans Klemm a vizitat Delta, și a fost promovat, alaturi de soția sa, la rangul de cercetaș, de catre Asociația Cercetașilor Tradiționali din Romania. Ambasadorul SUA la București a scris despre plimbarea prin Delta Vacarești intr-o postare pe pagina…

- Este vorba despre „Provocarea de 48 de ore”, un joc infiorator, care a inceput sa circule pe Facebook. Acesta ii incurajeaza pe copii sa fuga de acasa timp de doua zile. Pentru fiecare mentiune la adresa lor aparuta in social media, copiii sunt pacaliti ca vor primi puncte, astfel ca sunt…

- Acesta îi încurajeaza pe copii sa fuga de acasa timp de doua zile. Pentru fiecare mentiune la adresa lor aparuta în social media, copiii sunt pacaliti ca vor primi puncte, astfel ca sunt binevenite toate mesajele postate de familie si prieteni în care acestia fac apel la…

- O romanca de 28 de ani a murit, zilele trecute, intr-un accident teribil, care a avut loc pe via Renazzo din localitatea Cento, provincia Ferrara. La numai cațiva metri in fața ei se afla Fausto Berdini, concubinul Cristinei Boroiban, cu care are o fiica de 5 anișori, Desire, scrie lanuovaferrara.gelocal.it…

- Soția lui Mitoșeru nu poate trece peste tragedia care s-a abatut in viața ei, scrie wowbiz.ro. Astfel, Noemi și Mihai Mitoșeru au fost nevoiți sa amane nunta din cauza inmormantarii. Citeste si Mihai Mitoseru a facut anuntul pe Facebook: "Nu putem sa ne revenim" "Nici acum nu imi vine…

- Pepe a facut anunțul in acest weekend. Prezent la nunta fiului lui Nicu Gheara, artistul a facut mai multe fotografii alaturi de soția lui, iar descrierea unei imagini a lasat loc de interpretari. Ca de fiecare data, Raluca a avut o prezemța impecabila. Pepe și Raluca formeaza un cuplu solid, dar și…

- Biroul MagiCamp a fost spart, in noaptea de marti spre miercuri, potrivit fostului ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu. Acesta a scris pe contul sau de Facebook ca nu stie daca a fost vizat el, asociatia sau pur si simplu niste obiecte.