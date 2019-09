Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Louisiana s-a inecat imediat dupa ce a cerut-o in casatorie sub apa, intr-un mod inedit, pe iubita sa. Cuplul era in vacanța in Tanzania. Steven Weber și Kenesha Antoine erau in vacanta pe insula Pemba, relateaza CNN, fiind cazati intr-o cabina de lemn cu un dormitor scufundat in ocean,…

