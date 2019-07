Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 47 ani din Capitala a fost reținut de polițiști pentru comiterea unui furt.In dimineața de 27 mai un locuitor a Capitalei a anunțat poliția precum ca a fost sustras un carucior pentru copii din scara unui bloc de locuit de pe strada Ismail, sectorul Rașcani.

- Doi barbati de 27 de ani din Ocnița și Basarabeasca care au furat oglinzile unui automobil, in suma de 7.000 de lei, au fost retinuti de politisti.Acestia si au rescunoscut vinovatia si risca o pedeapsa cu amenda in marime de la 32.500 lei la 67.

- O tanara in varsta de 19 ani din Argentina a ajuns pe mana poliției dupa ce s-a filmat in timp ce tragea cu arma in aer dintr-un balcon. Dupa ce inregistrarea cu tanara a fost difuzata pe internet, tanara a fost identigficata de poliție. se numește Fanny Sisnero. In filmarea respectiva, Fanny Sisnero…

- La scurt timp dupa ce a fost gasit trupul neinsuflețit al lui Ravan Ciobanu autoritațile au sosit la fața locului. Odata cu ele au ajuns și satenii, dar nu pentru a ajuta, ci pentru a a aduna bucați din mașina.

- A furat un cvadriciclu , iar acum risca ani grei de inchisoare. Barbatul de 20 de ani a intrat pe teritoriul parcarii auto, a stricat lacatului de la portbagajul automobilului a sustras bunul, in valoare de 8.000 lei.

- Cazul a aparut in 2016, cand cei doi au fost arestati in Bucuresti si dusi in Statele Unite trei luni mai tarziu. La vremea respectiva, procurorii care se ocupau de caz au anuntat ca victimele au pierdut mai mult de 4 milioane de dolari in urma acestor infractiuni. Procurorii federali au petrecut mai…

- Politia rusa a arestat un barbat care a furat o sticla de bere dupa ce a amenintat vânzatoarea din magazin cu "ceea ce parea a fi un pistol", o infractiune pentru care risca zece ani de închisoare, potrivit Ministerului de Interne citat

- Azi a inceput procesul impotriva jucatorilor Aleksandr Kokorin (atacant, 28 de ani) și Pavel Mamaev (mijlocaș, 30 de ani), care ar putea doua luni. Risca pedepse de pana la șapte ani de inchisoare. Cei doi jucatori se afla in continuare in inchisoare. Pe 3 aprilie, tribunalul moscovit a respins o ultima…