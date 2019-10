Justitia rusa prelungeste cu doua luni arestul preventiv al americanului Paul Whelan, care nu se considera un James Bond arestat, ci un Mister Bean rapit, ostatic in vederea unui schimb de detinuti.

In cusca inculpatilor de la Tribunalul Lefortovo din Moscova, acest barbat in varsta de 49 de ani, care are totodata natonalitatile britanica, irlandeza si canadiana, a agitat o scrisoare scrisa de mana pe care a citat-o dupa aceea completului.



”Rusia spune ca a arestat un James Bond in misiune de spionaj, dar in realitate ei l-au rapit pe Mister Bean in vacanta”, a proclamat el,…