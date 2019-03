Stiri pe aceeasi tema

- Va ajunge LCK procuror european si va curata Romania de coruptie din exterior, dupa ce nu i-a iesit din interior? Intrebarea e gresit pusa, desi explica pasiunea cu care lumea urmareste chestiunea. Romanul e chibit si in permanenta campanie electorala, ceea ce intuneca suplimentar judecata unora.

- Plangerea, depusa in fata unui tribunal federal din California, considera ca ordonanta presedintelui incalca doua dispozitii constitutionale, una definind procedurile legislative, iar cealalta atribuind Congresului ultimul cuvant in ce priveste finantarea publica. Cele 16 state care au dat…

- Statele reclamante considera ca masura presedintelui Trump contravine Constitutiei. In plus, impactul zidului de la frontiera cu Mexicul asupra mediului inconjurator nu a fost evaluat. Procurorul general al Californiei considera ca statul sau, la fel ca altele, au dreptul sa recurga la justitie intrucat…

- John Dingell, cel mai indelungat membru al Congresului din istoria SUA, care a stapanit procesul de luare a deciziilor legislative și a aparat cu inverșunare industria auto din Detroit, a murit, democratul din Michigan avea 92 de ani, relateaza Associated Press, conform Mediafax.Dingell, care…

- Cum se explica si care sunt cele mai frecvente mituri legate de raceala care se transmit de la parinti si bunici. Spalatul frecvent pe maini, pastrarea igienei personale si a spatiilor de locuit, evitarea persoanelor bolnave sunt sfaturi de preventie pe care le stim cu totii si pe care medicii…

- Credeti ca in Iasi se traieste mai bine decat in Milano, Londra, Paris sau Roma? Intrebarea este cel putin ciudata, insa exista un clasament cu peste 220 de centre urbane care situeaza orasul nostru undeva la mijloc in ceea ce priveste calitatea vietii. Realizatorii au luat in calcul opt indicatori…

- George Cristian Maior: „La 100 de ani de la sprijinul acordat de presedintele Wilson, America isi reconfirma sustinerea pentru unitatea natiunii romane" In cursul anului 2018, Centenarul Marii Uniri de la 1918 a fost onorat la toate nivelurile administratiei americane. Astfel, au transmis…

- Departamentele de poliție din mai multe state americane au raspuns unui numar impresionant de amenințari cu bombe. Au fost vizate afaceri, școli, magazine și chiar și gradini zoologice. Zecile de amenințari au fost trimise prin intermediul emailului in state precum New York, Massachusetts, Tennessee,…