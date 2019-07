Stiri pe aceeasi tema

- Tradiționala cursa de tauri de la Pamplona a facut pana acum patru victime dupa ce un barbat a fost impuns de coarne si alti trei care au suferit traumatisme, potrivit medicilor locali. Cursa de luni dimineața a inceput la ora locala 8:00, cu eliberarea taurilor pe strazi, urmand sa se incheie dupa-amiaza…

- Periculosii tauri de la crescatoria Cebada Gago au fost protagonistii de luni ai cursei de la Pamplona, soldata cu un barbat impuns de coarne si alti trei care au suferit traumatisme, potrivit medicilor locali citati de EFE. Ca in fiecare dimineata, cursa a inceput la ora locala 8:00, cu eliberarea…

- Cel puțin cinci oameni au fost raniți in timpul primei zile de curse cu tauri, care se desfașoara in orașul spaniol Pamplona. Potrivit medicilor, doi dintre ei au fost luati in coarne de taur și sunt in stare grava, in timp ce ceilalți au suferit contuzii.

- Sunt zile de sarbatoare in Pamplona, unde s-a dat startul festivalului anual San Fermin. Timp de noua zile, localnicii si turistii vor petrece, iar cei mai curajosi vor participa la cursele cu tauri, desfasurate pe strazile orasului.

- Joey Logano a devenit liderul sezonului de NASCAR. Pilotul american, detinatorul titlului de campion, a castigat a 15-a cursa a stagiunii actuale, desfasurata pe circuitul din statul Michigan.

- Cel puțin opt elevi au fost împușcați în cursul unui incident armat care a avut loc marți dupa-amiaza la o școala din statul american Colorado, a anunțat Biroul șerifului comitatului Douglas, care a descris situația drept "instabila", informeaza Mediafax citând site-ul…

- Fostul vicepresedinte american Joe Biden si-a anuntat joi, in mod official, intrarea in competitia pentru investitura democrata in vederea alegerilor din 2020 pentru Casa Alba, dupa mai multe luni in care a evitat sa-si clarifice intentiile, transmit agentiile internationale de presa, preluate de...

- Rapperul american Kanye West a lansat pe piața haine inspirate de concertul pe care l-a susținut la ediția de anul acesta a festivalului american Coachella, organizat in deșertul Colorado, care a avut o puternica influența religioasa, relateaza variety.com, potrivit mediafax.Piesele de imbracaminte,…