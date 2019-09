Stiri pe aceeasi tema

- Uraganul Dorian a lovit sambata seara la sud de orasul Halifax, in provincia canadiana Noua Scotie (est), fiind insotit de ploi abundente si valuri de douazeci de metri, potrivit serviciilor meteorologice, relateaza AFP. Dupa ce a devastat Bahamas si coasta de est a Statelor Unite, Dorian a fost retrogradat…

- Presedintele american Donald Trump nu renunta la afirmatia sa ca uraganul Dorian urma sa loveasca statul Alabama si a prezentat in acest sens o harta modificata. "Se indrepta spre Golf. Asta se anticipa initial", a sustinut presedintele in timp ce tinea in fata reporterilor harta din 29 august pe…

- Miercuri, la o intalnire cu presa in Biroul Oval al Casei Albe, Trump a aratat o harta cu previziuni meteorologice de saptamana trecuta, aparent modificata cu marker negru pentru a include Alabama in culoarul asteptat al uraganului. "Se indrepta spre Golf (n. red. - Golful Mexic). Asta se…

- Minnis a declarat in cadrul unei conferinte de presa ca bilantul a crescut de la cinci la sapte morti dupa ce doua persoane dintr-un grup de 25, transportate pe insula New Providence, au decedat. ''Ne putem astepta la mai multe decese'', a spus Minnis adaugand ca cifrele actuale se bazeaza pe informatii…

- Uraganul Dorian, care a trecut incepand de luni peste insulele Bahamas, ar putea provoca asiguratorilor pierderi de pana la 25 de milairde de dolari, potrivit analistilor bancii elvetiene UBS, transmite Reuters, citat de NEWS.ro.Dorian, al doilea cel mai puternic uragan inregistrat vreodata…

- Insula Abaco din Bahamas insa se afla sub apele aduse de catre uraganul Dorian, care era incadrat in categoria 5 de periculozitate, cea mai mare, atunci cand a lovit țarmurile statului din Caraibe. Primul-ministru Hubert Minnis a inspectat din avion insula era imaginile arata proporțiile dezastrului.…

- KFC, urmand exemplul lantului Burger King si al "Whopper"-ului sau vegetarian, va testa la randul sau o specialitate fara carne, a anuntat luni compania americana cunoscuta pentru specialitatile sale din pui fript, relateaza AFP. Un test va fi realizat pe parcursul unei singure zile si…

- Larry Swearingen, in varsta de 48 de ani, a sustinut pana la moarte ca este nevinovat, iar ultimele sale cuvinte au fost "Iarta-i, Doamne, ca nu stiu ce fac". Decesul sau, dupa o injectie letala, a fost constatat la ora locala 18:47 in penitenciarul de stat din Huntsville.Curtea Suprema…