- Un cetatean american va plati 1.625 de dolari pentru o cursa cu Uber. Factura vine dupa ce barbatul era beat si in loc sa introduca destinatia la care isi dorea sa ajunga, a indicat o locatie la 500 de kilometri distanta, orasul sau natal, informeaza Sky News.

- Incidentul a avut loc marti dimineata, cand medicul a plecat de la spital si a luat un taxi pentru a ajunge acasa. Inițial, taximetristul l-a intrebat daca il deranjeaza fumul de țigara, iar medicul l-a rugat sa nu fumeze in timpul cursei. De aici pana la urlete a mai fost doar un singur pas. Șoferul…

- Un incident deosebit de grav a avut in noaptea de 24 spre 25 februarie pe DN24, in judetul Vaslui. Un autoturism condus de un tanar de 28 de ani din localitatea Valeni, alaturi de care se mai afla un alt tanar din aceeasi localitate, a oprit dupa o cursa nebuneasca, intrand cu masina intentionat in…

- Debbie Wingham este cofetarul care a realizat acest tort impresionant. Wingham este cunoscuta in industrie drept cel mai scump designer de prajituri si asta pentru ca a realizat pana acum piese originale, in valoare de 50 de milioane de Dolari.

- Situata in New Jersey, aceasta locuinta din lemn, construita de colonistii finlandezi in 1638, este considerata cea mai veche casa din SUA. Proprietatea este scoasa la vanzare din iunie 2017 dar la acest pret obraznic evident ca nu a gasit cumparator. Chiar daca specialistii afirma unanim ca valoarea…

- Un roman și-a uitat soția intr-o parcare de pe autostrada M5 din Ungaria, in apropierea orașului Szeged. Barbatul a condus apoi sute de kilometri, in timp ce femeia se afla in parcare, fara telefon, fara bani și fara niciun document asupra ei, relateaza Hirado.hu. Romanii mergeau cu mașina…

- Drumul dintre satele Ciuguzel și Ocnișoara din comuna Lopadea Noua, singura cale care asigura accesul locuitorilor din satul Ocnișoara, este ”cufundat” in noroi. Un cititor al publicației noastre ne-a trimis imagini insoțite de un mesaj, in care spune ca drumul devine impractibabil la orice ploaie…

- Tanara companie germana, care a primit o finantare de 90 de milioane de dolari in luna septembrie a anului trecut, tocmai a fost numita Startup-ul Anului de catre Cleantech Group, o retea formata din peste 6.000 de companii si 8.000 de investitori care incurajeaza folosirea tehnologiilor nepoluante.…

- Drumul spre stațiunea Muntele Baișorii este blocat de zeci de autoturisme care nu pot inainta din cauza poleiului. Potrivit stiridecluj.ro, mai multi soferi si pasageri au coborat din masini pentru a impinge autospeciala de politie care patina pe polei. De altfel, in zona, coloana de masini…

- Sectoarele de drum Criva – Balti (drumul national M5), cu o lungime de 133 de kilometri, si Balti – Floresti – Gura Camencii (drumul national R13), cu o lungime de 40 de kilometri, vor fi reparate. Autoritatile planifica in acest sens sa contracteze un credit de la ce la cea mai mare banca chineza –…

- Peste o suta de sportivi din toata tara si-au anuntat participarea la cursa de alergare montana Parangul Night Challenge, care va avea loc in noaptea de sambata spre duminica in statiunea Parang, concurentii urmand sa parcurga o distanta de 4,5 kilometri, cu diferenta de nivel de 1.000 de metri, pana…

- Un sofer de numai 20 de ani a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce s-a rasturnat cu masina pe drumul care leaga Lugojul de Faget. Barbatul de loc din Leucusesti nu a tinut cont de mazga de pe sosea si a apasat prea tare pedala de acceleratie, astfel ca a pierdut controlul volanului, a parasit partea…

- Delia Matache si-a aniversat ziua de nastere in clubul in care a cantat de Revelion, in Bucuresti, iar printre invitati s-au numarat colegi de breasla, rude, dar si fosti concurenti de la "X-Factor". Potrivit click.ro, sarbatorita, care are acasa un dressing intins pe un etaj intreg,…

- Potrivit estimarilor lui Elon Musk, costurile totale ale acestui proiect grandios depașesc suma de 500 de milioane de dolari, transmite CNBC . Cu o precizare importanta: fondurile sunt exclusiv de ordin intern, din conturile companiei SpaceX, fara proveniența publica, din donațiile contribuabililor…

- Un mecanic a vrut sa umfle nota de plata a unei tinere studente care ajunsese la service dupa ce pe brodul masinii sale se aprinsesera diverse beculete. Inainte de a accepta serviciile service-ului insa, stundenta s- aconsultat telefonic cu tatal sau in privinta ofertei facute. …

- O reclama de 30 de secunde difuzata in timpul Super Bowl este una dintre cele mai scumpe pe care o companie poate s-o plateasca intr-un an de zile. Potrivit Thrillist , o reclama de 30 de secunde a costat aproximativ 5 milioane de dolari, ceea ce inseamna ca o companie poate plati aproximativ 170.000…

- In mijlocul anului 2009, Brian Acton era un inginer software care nu-si gasea de munca. Desi avea ani de experienta la companii precum Yahoo sau Apple, tanarul Acton a fost refuzat si de Twitter si de Facebook. O greseala care a costat-o pe Facebook 19 miliarde de dolari. De ce?

- Cine s-ar fi gandit ca drumul spre scoala poate fi masurat in zeci de mii de kilometri? E o realitate dura, pe care o traiesc, de 16 ani, elevii din liceul de la Grigoriopol, regiunea transnistreana care, pentru a face cursuri in limba romana, sunt nevoiti sa faca zilnic naveta

- Pare ireal, dar potrivit site-ului rusesc unian.net, președintele Ucrainei Petro Poroshenko ar fi inchiriat o insula in perioada 1-8 ianuarie, pentru a petrece sarbatorile de iarna. Investigația arata ca președintele și invitații sai au petrecut șapte zile și șase nopți in cea mai scumpa vila a hotelului…

- Masina unui taximetrist din Capitala a fost distrusa de o politista, in timpul unei operatiuni pentru prinderea unui infractor, potrivit Digi 24. Totul s a intamplat in 15 octombrie 2017.Taximetristul a fost folosit ca martor de agenti, dupa ce a fost trimis de un client sa ia un plic cu bani de la…

- Zapada și neatenția era sa ii coste scump pe doi soți din localitatea Leordina, județul Maramureș. Barbatul a pierdut controlul volanului și au ajuns cu mașina in apa. Un cuplu din localitatea Leordina a fost la un pas de tragedie in aceasta seara. Ei se indreptau spre un spital din Targu Mureș, insa…

- Noul stadion din Craiova care a costat aproximativ 60 de milioane de euro a fost inaugurat pe data de 10 noiembrie 2017. Autoritatile asteapta acum prima factura de la noua arena sportiva din Banie.

- Ultima postare a fondatorului facebook, Mark Zuckerberg s-a dovedit a fi extrem de scumpa. Averea lui a scazut cu 2,9 miliarde de dolari vineri dupa ce a anunțat ca dorește ca are de gând sa restricționeze materialele mass media sau promoționalele întreprinderilor pe paginile utilizatorilor…

- Ce ar fi putut spune cineva atat de grav incat dupa o postare pe cea mai accesata rețea de socializare din Romania, Facebook, sa se trezeasca brusc cu un gol de 2,9 miliarde de dolari.Pierderea unei sume atat de mari din cauza unui anunț pe Facebook este o premiera și l-a costat mult mai mult…

- Un echipaj de Jandarmi a fost solicitat sa intervina pentru a ajuta o familie ramasa cu masina blocata pe drumul forestier care duce spre Stana Regala din Sinaia. Se pare ca autoturismul acestora a ramas blocat pe drumul forestier din cauza poleiului, cei trei membri ai familiei aflandu-se…

- Pentru cei 350 de invitati pe care i-a avut la ce-a de-a treia sa nunta, Donald Trump a platit o suma considerabila. Numai rochia de mireasa a Melaniei, pe care unii critici au catalogat-o ca fiind de "prost gust", a costat 100.000 de dolari.

- O tanara din judetul Botosani a folosit masina de Ambulanta, pe post de taxi. Aceasta a anuntat ca se simte foarte rau. Cand a ajuns in municipiul resedinta de judet a refuzat internarea si s-a dovedit ca de fapt avea o intalnire cu iubitul.

- Paul Steiger isi aminteste ca, in vremea facultatii, in anii ’60, a batut la usa unui ziar local din New Jersey pentru un job de vara si ca acolo a redactat intai necrologuri, iar, dupa cateva saptamani, reportaje. Steiger ne intoarce si spre evenimente care au zdruncinat Statele Unite, precum asasinarea…

- Celebrii talhari Bonnie si Clyde au inspirat povestea de iubire a unui cuplu de raufacatori din Statele Unite. Cei doi tineri au furat o masina si au pornit intr-o cursa nebuna prin Los Angeles.

- Oksana Zaharov, o femeie din Edgewater, New Jersey, SUA, a declarat pentru reprezentanții loteriei ca vanzatorul de la magazinul de unde a cumparat biletul caștigator i-a oferit un tichet de razuit care costa zece dolari, in loc de unul de un dolar. Femeii i-a parut prea rau ca sa returneze biletul…

- O femeie din Statele Unite care s-a ales cu un bilet de loterie pe care nu dorea initial sa il cumpere a castigat 5 milioane de dolari. Oksana Zaharov, in varsta de 56 de ani din Edgewater, New Jersey, a declarat reprezentantilor Loteriei din New York ca vanzatorul de la un magazin din Manhattan i-a…

- Probleme tehnice la o aeronava Tarom, care trebuia sa faca o oprire la Sibiu in drumul de la Munchen, la București. Un pasager a relatat, pentru Realitatea TV, ca avionul si-a continuat drumul pana la Bucuresti, unde a aterizat pe aeroportul Otopeni....

- Sase persoane au fost ranite joi seara, intr-un accident rutier care a avut loc pe drumul judetean dintre Rasinari si statiunea Paltinis, soseaua fiind blocata, potrivit ISU si Politiei. Printre raniti se numara si un copil, sustin cei de la ISU. La locul accidentului s-au deplasat patru ambulante,…

- O factura de electricitate in valoare de 284 de miliarde de dolari a lasat-o fara cuvinte pe o femeie din statul american Pennsylvania. Pana la urma, situatia a fost lamurita: a fost vorba doar de o eroare a furnizorului de curent. Dar cand a vazut in fata ochilor aceasta suma colosala, Mary…

- Potrivit BBC News, o femeie din Pennsylvania a aflat ca are de plata o factura in valoare de 284 de miliarde de dolari, in rate, pana in luna noiembrie 2018. Aceasta nu a ințeles de unde are de plata aceasta suma. „Mi-au ieșit ochii din cap... Tocmai ce puseseram luminițele de Craciun și ne-am…

- Masina "a intrat in coliziune cu un numar de pietoni" pe Flinders Street, o intersectie aglomerata situata in centrul orasului, a anuntat Politia din Victoria, potrivit news.ro. Situatia era neclara, iar politia a anuntat ca nu cunoaste inca numarul persoanelor ranite. In imagini de…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1992? DE LA O ZI LA ALTA Drama muta la Palatul Victoria GUVERNUL VACAROIU IN DOLIU! Din surse nu tocmai demne de incredere aflam ca greva tipografilor (soldata deocamdata doar cu sistarea aparitiei cotidianelor care nu au tipografii proprii)…

- Pompierii din Tulcea au intervenit, duminica dimineața, pentru a scoate o mașina dintr-o groapa care s-a produs dupa ce o magistrala de apa a cedat și a provocat surparea unei porțiuni de strada și trotuar, transmite corespondentul MEDIAFAX. ”Detașamentul de pompieri Tulcea a intervenit in jurul orei…

- Asta de noroc! Un urs koala a rezistat 16 kilometri agatat sub o masina. Ursuletul a ajuns intr-o parcare din Adelaide, Australia, si s-a ascuns sub masina. La un moment dat, proprietarul s-a intors la vehicul, a pornit masina si a plecat la drum. Animalul a ramas blocat sunt autoturism…

- Drumarii sunt liberi, în vacanța prelungita de 1 Decembrie, așa ca drumurile din Cluj sunt acoperite cu zapada. Sunt probleme de la Autostrada Transilvania (foto), pâna la drumurile județene. Sfatul este sa conduceți cu grija, mai…