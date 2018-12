Stiri pe aceeasi tema

- Un american a terminat miercuri prima traversare a Antarcticii de catre un om intr-o cursa solitara si fara asistenta, dupa ce a parcurs pe gheata o distanta de aproape 1.600 de kilometri in 54 de zile.

- Un cutremur cu magnitudinea 7,1 s-a produs luni in sudul oceanului Atlantic, in apropiere de Insulele Sandwich de Sud, aflate la nord de Antarctica, informeaza Institutul american de studii geologice (USGS), citat de Reuters si titrat de Agerpres. Cutremurul, a carui magnitudine a fost estimata initial…

- Pentru ca partea de est a Antarcticii este ingropata sub un ghetar, unii oameni de stiinta au presupus ca sub acea calota glaciara se afla doar un bloc tectonic inghetat, un fel de masa omogena care o deosebea de geologia mixta a altor continente. Dar, datorita datelor transmise de un satelit european,…

