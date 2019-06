Stiri pe aceeasi tema

- O sculptura a artistului american Jeff Koons s-a vandut miercuri pentru suma de 91,1 milioane de dolari in cadrul unei licitatii organizate de Christie's la New York, stabilind astfel un record pentru o lucrare a unui artist in viata, informeaza AFP. "Rabbit", un mulaj din otel al unui iepure gonflabil…

- Coreea de Nord a cerut Statelor Unite doua milioane de dolari, in 2017, in contul cheltuielilor cu spitalizarea lui Otto Warmbier, drept o conditie a repatrierii tanarului american, care a intrat in coma in timpul detentiei sale la Phenian, dezvaluie The Washington Post (WP), relateaza AFP, informeaza…

- Un juriu federal american a acordat miercuri o despagubire de 80 de milioane de dolari unui barbat din California care acuza ca erbicidul Roundup al grupului Monsanto l-a imbolnavit de cancer, intr-un caz care potrivit avocatilor acestuia ar putea contribui la stabilirea rezultatului a sute de procese…

- Filmul de groaza "Us" a cucerit box office-ul nord-american. Din prima saptamana de la lansare, pelicula, care ii are in rolurile principale pe actorii Lupita Nyong'o si Winston Duke, a adunat peste 70 de milioane de dolari.

- Lungmetrajul „Captain Marvel”, cu Brie Larson in rol principal, s-a clasat pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend si a inregistrat cel mai bun debut la nivel global pentru un film cu o protagonista, scrie news.ro.Filmul a generat, in primul weekend, la nivel nord-american, incasari de…

- A caștigat 273 de milioane de dolari la loteria Mega Millions, insa a fost aproape sa piarda banii. Este vorba despre un american din statul New Jersey, care a uitat biletul caștigator pe tejgheaua unui magazin. Norocul i-a suras din nou.