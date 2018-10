Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Uniunii Europene in Irak s-a imbolnavit din cauza apei poluate din Basra, care a cauzat deja zeci de mii de spitalizari si a generat manifestatii violente, transmite AFP. De la mijlocul lunii august, populatia din Basra, oras din sudul Irakului, se confrunta cu o lipsa a apei destinate consumului:…

- Statele Unite au anuntat vineri inchiderea consulatului american din Basra, invocand "amenintari" pe care le-au atribuit Iranului, dupa manifestatiile sangeroase din acest oras din sudul Irakului, transmite AFP. Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a dispus "plecarea ordonata" a intregului…

- Sute de manifestanti au luat cu asalt vineri si au incendiat consulatul iranian din orasul irakian Basra, important hub petrolier din sudul tarii, relateaza Reuters si AFP. Mii de manifestanti erau adunati in preajma misiunii diplomatice iraniene, cuprinsa de flacari imense. Demonstrantii au strigat…