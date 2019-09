Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii au adus din nou in curtea lui Gheorghe Dinca, pentru reconstituirea crimelor de la Caracal, butoiul in care au fost gasite mai multe fragmente osoase despre care legistii spun ca ar apartine Alexandrei Macesanu. Butoiul pe care procurorii si politistii din Caracal l-au gasit in curtea lui…

- Dintii si oasele gasite in cenusa din butoiul metalic de la domiciliul lui Gheorghe Dinca, inculpat in cazul de la Caracal, contin ADN-ul Alexandrei Macesanu cu o probabilitate de 99,93%, a informat, ieri,...

- Alte trei femei ar fi fost victimele lui Gheorghe Dinca, dupa ce individul din Caracal a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu. Femeile au scapat cu viața din casa ororilor dar au fost atat de ingrozite incat nu au anunțat autoritațile decat dupa ce Dinca a fost prins. Una dintre…

- Gheorghe Dinca ar mai fi omorat o tanara, a treia victima lasand in urma obiecte ce nu au fost recunoscute de mamele Alexandrei Maceșanu și Luizei Melencu, adolescentele pe care criminalul din Caracal a spus ca le-a ucis.

- Anchetatorii au gasit, luni, ramasite umane intr-o padure de langa Caracal, despre care Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul crimelor din Caracal, sustine ca ar fi ale Luizei Melencu, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare. Surse judiciare au declarat ca anchetatorii au gasit, luni, intr-o…

- Procurorii DIICOT au dispus, duminica seara, extinderea urmarii penale fata de Gheorghe Dinca, inculpatul din Caracal suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu, de 15 ani, si a Luizei Melencu, de 18 ani, si pentru savarsirea infractiunii de omor calificat, a anuntat Giorgiana Hosu, procurorul sef adjunct…