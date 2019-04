Un altfel de romantism Un sot vine acasa de la biserica, isi saluta sotia, o ia in brate si o duce asa toata casa. Foarte surprinsa sotia intreaba: – A predicat pastorul despre cum sa fii romantic astazi? -Nu,raspunse sotul. A spus ca toti trebuie sa ne ducem poverile si tristetile noastre. Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

