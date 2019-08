Un alt ziarist, al treilea, a fost asasinat săptămâna aceasta în Mexic Jorge Celestino Ruiz, care lucra pentru cotidianul El Grafico de Xalapa, a fost impuscat mortal in noaptea de vineri spre sambata, in municipalitatea Actopan, in estul orasului Veracruz, a confirmat primarul acestui oras, Paulino Dominguez.



Potrivit unei surse din politie, care a solicitat anonimatul, casa lui Ruiz a fost "tinta unor focuri de arma" in octombrie. ''Au fost trase gloante si in vehiculul sau pentru a-l intimida'', a adaugat aceasta sursa, fara alte detalii.



Potrivit unor colegi ai jurnalistului, Jorge Celestino Ruiz nu-si mai semna articolele pentru a evita… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

