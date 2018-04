Stiri pe aceeasi tema

- Doua mari partide politice germane au confirmat ca au obtinut date despre alegatori de la Deutsche Post, fostul gigant postal detinut de stat, in perioada premergatoare alegerilor legislative din toamna anului trecut.

- Comisia Europeana (CE) cere ”clarificari” de la Facebook dupa dezvaluiri cu privire la exploatarea unor date personale apartinand unor milioane de utilizatori ai retelei de socializare de catre compania Cambridge Analytica, implicata in campania electorala a lui Donald Trump, relateaza AFP, potrivit…

- Noul ministrul german de Interne a apreciat vineri ca islamul nu face parte din societatea si identitatea tarii sale, luand-o in raspar pe Angela Merkel la doua zile dupa investirea Guvernului ei, format cu dificultate, relateaza AFP.

- Angela Merkel a fost votata cancelar al Germaniei pentru a patra oara consecutiv, la aproape sase luni de la alegerile parlamentare, scrie The Guardian conform News.ro . Merkel a castigat 364 de voturi dintre cele 709 disponibile in prima runda de voturi in Parlament, cu 11 mai mult decat este necesar…

- Partidele din coalitia de guvernamant din Germania au semnat luni acordul care deschide calea formarii unui nou guvern condus de cancelarul Angela Merkel, punand astfel capat unui blocaj politic care a durat sase luni, informeaza DPA. Documentul de 177 de pagini a fost semnat de Merkel…

- Partidul Social-Democrat german (SPD) a anuntat vineri numele celor sase ministri ai sai care vor face parte din noul guvern de la Berlin, cel de-al patrulea executiv condus de politiciana conservatoare Angela Merkel, transmit dpa si AFP. Anuntul a fost facut de lidera grupului parlamentar al SPD, Andrea…

- Heiko Maas, ministru al justitiei in actualul guvern condus de Angela Merkel, urmeaza sa devina seful diplomatiei germane in viitoarea echipa a cancelarului, au relatat joi media germane, preluate de AFP. Social-democratul in varsta de 51 de ani urmeaza sa fie desemnat oficial vineri de partidul…

- Thomas Oppermann, unul dintre liderii Partidului Social-Democrat, se asteapta ca membrii formatiunii de centru-stanga sa aprobe prelungirea coalitiei cu Uniunea Crestin-Democrata (CDU, centru-dreapta), condusa de cancelarul Angela Merkel, avertizand ca un vot negativ ar genera alegeri anticipate.

- Liderul aliatilor bavarezi ai cancelarului german Angela Merkel, Horst Seehofer, a afirmat miercuri ca Germania ar trebui sa organizeze noi alegeri daca membri ai Partidului Social Democrat (SPD) voteaza impotriva unei noi coalitii cu blocul conservator al cancelarului, relateaza Reuters. Cei 464.000…

- Presa germana de sambata anticipa aceasta decizie, menita sa calmeze fronda tot mai puternica din aripa de dreapta a CDU, in contextul pozitiei slabite a cancelarului in urma alegerilor din septembrie. Jens Spahn, in varsta de 37 de ani, era doar secretar de stat in Ministerul Finantelor.…

- O cincime din membrii inregistrati ai Partidului Social Democrat german (SPD) au votat deja la referendumul privitor intrarea sau nu intr-o noua coalitie de guvernare cu conservatorii cancelarului Angela Merkel, o participare care asigura caracterul constrangator al rezultatului, relateaza vineri…

- Un raport publicat marti de Bundestag, camera inferioara a parlamentului, trage un semnal de alarma cu privire la dotarea armatei germane, atragand atentia asupra problemelor tehnice ale submarinelor, avioanelor si elicopterelor, precum si asupra personalului insuficient, transmite AFP. …

- Formatiunea de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a depasit pentru prima data Partidul Social Democrat (SPD) in preferintele alegatorilor, fiind devansata doar de blocul conservator al cancelarului Angela Merkel, indica un sondaj realizat de institutul Insa pentru cotidianul Bild,…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a respins vineri preocuparile exprimate de premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, care a avertizat ca gazoductul Nord Stream 2 risca sa genereze un conflict militar deschis intre Rusia si Ucraina.

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, care se afla in vizita la Berlin, va discuta cu cancelarul german, Angela Merkel, despre cooperarea politica si economica, despre viitorul Uniunii Europene, despre viitorul buget al UE si despre politica UE in domeniul migratiei, relateaza agentia PAP, citata de…

- Premierul grec Alexis Tsipras a denuntat joi 'retorica agresiva' a Turciei dupa incidentul naval recent din Marea Egee, subliniind ca provocarile la adresa unei tari membre a UE vizeaza intreaga Uniune Europeana, transmite AFP.Tsipras, care i-a cerut Turciei sa respecte 'regulile de baza…

- Cancelarul german in exercitiu Angela Merkel a avertizat joi ca relatiile tensionate intre tara sa si Turcia nu vor putea reveni la normal fara punerea in libertate a unui jurnalist turco-german de catre Ankara si o ameliorare a statului de drept in Turcia, informeaza AFP, conform Agerpres.Merkel…

- Conducerea Partidului Social Democrat (SPD) din Germania a luat act, marti, de demisia cu efect imediat a liderului partidului, Martin Schulz, dupa care si-a anuntat imediat sprijinul pentru preluarea conducerii de catre Andrea Nahles, informeaza DPA. La congresul SPD din 22 aprilie, pozitia ei va…

- Un tribunal de la Berlin a stabilit ca este ilegala utilizarea de catre Facebook a datelor personale ale membrilor sai si ca reteaua de socializare nu si-a informat in mod adecvat utilizatorii cu privire la modul in care le utilizeaza datele, a anuntat luni un grup german de apararea a drepturilor consumatorilor, relateaza…

- Liderul Partidului Social Democrat (SPD) din Germania, Martin Schulz, a anuntat vineri ca renunta sa mai devina ministru de externe in viitorul guvern condus de Angela Merkel, cel mai nou episod al turbulentelor politice din aceasta tara, relateaza agentiile internationale de presa. "Renunt…

- Liderul Jusos (abrevierea numelui organizatiei de tineret a SPD), Kevin Kuehnert, urmeaza sa lanseze vineri dupa-amiaza, in orasul Leipzig (estul Germaniei), o campanie in care le va solicita celor aproximativ 464.000 de membri ai formatiunii politice sa respinga acordul incheiat cu conservatorii. Membrii…

- Cancelarul conservator german Angela Merkel a avut dreptate cand a avertizat, inainte de lansarea negocierilor cu social-democratii pentru un nou guvern de "mare coalitie", ca va fi nevoie de "compromisuri dureroase" de ambele parti, noteaza joi dpa, care sintetizeaza ce au castigat si ce au pierdut…

- Conservatorii cancelarului Angela Merkel și socialiștii germani conduși de Martin Schulz au ajuns la un consens pentru formarea unui guvern de coaliție, scrie BBC News. Acest pas ar insemna incheierea crizei politice prin care trece Germania in ultimele luni. Partidul Social Democrat (SPD) de centru-stanga…

- Negocierile pentru formarea unei coalitii de guvernare intre conservatorii cancelarului Angela Merkel si social-democrati erau in curs miercuri dimineata devreme, in pofida unei nopti de discutii in vederea depasirii celor patru luni de impas politic la Berlin, informeaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Angela Merkel spera sa poata anunta astazi sau maine formarea Guvernului impreuna cu social-democratii, scrie News.ro, citand Le Point. La peste patru luni dupa legislativele din septembrie, care au lasat cea mai mare putere economica din Europa fara majoritate, conservatorii de la CDU/ CSU cauta solutii…

- Cancelarul federal Angela Merkel a temperat vineri sansele de a ajunge la un acord rapid cu social-democratii asupra formarii unui guvern in Germania, estimand ca exista inca 'numeroase subiecte de divergente serioase', informeaza AFP. 'Exista inca o serie intreaga de subiecte de divergente serioase',…

- Angela Merkel pare pe cale sa poata forma un guvern la sfarsitul lui martie, dupa un indelungat impas politic, fara precedent, in Germania, insa planurile i-ar putea fi afectate de un tanar social-democrat in varsta de 28 de ani, scrie AFP.Kevin Kuhnert a urcat pe scena politica germana in…

- Exporturile de arme ale Germaniei au crescut semnificativ in ultimii patru ani sub guvernul de mare coalitie condus de cancelarul Angela Merkel, livrarile spre tarile din afara NATO si UE fiind cu aproape jumatate mai mari comparativ cu perioada precedentei administratii, relateaza DPA. …

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, in cadrul intalnirii anuale cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti, ca Romania, ca stat cu o natiune pro-europeana, fara partide parlamentare eurosceptice, are legitimitatea sa participe alaturi de nucleul dur al Uniunii la consolidarea…

- ''SPD trebuie - si va fi - vizibil, auzibil si recognoscibil '', a declarat Schulz in cadrul reuniunii delegatilor social-democrati la Bonn. Circa 600 de delegati ai partidului s-au reunit intr-un congres special la Bonn pentru a dezbate si a se pronunta prin vot asupra proiectului liderilor…

- Liderul social-democrat german Martin Schulz a facut apel la partidul sau duminica sa dea ''unda verde'' negocierilor pentru formarea unei coalitii de guvernare cu conservatorii cancelarului Angela Merkel, relateaza agentia Reuters. ''SPD trebuie - si va fi - vizibil,…

- Liderul social-democratilor germani, Martin Schulz, le-a cerut membrilor formatiunii sale politice sa sustina, la congresul din 21 ianuarie, negocierile cu conservatorii cancelarului Angela Merkel, avertizand ca in caz contrar exista riscul organizarii unor alegeri anticipate care ar putea afecta…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat miercuri ca Germania are nevoie de un guvern stabil si si-a exprimat convingerea ca la apropiatul lor congres social-democratii vor da unda verde formarii unui guvern de coalitie alaturi de conservatori, transmite Reuters. Intr-o conferinta de…

- Casa de resedinta a cancelarului german Angela Merkel este departe de vilele opulente detinute de politicienii din Romania. Jurnaliștii care au descoperit locuința cancelarului remarca faptul ca in comparație cu casele unor funcționari rusi, „resedința” lui Merkel arata mai mult ca spațiu destinat muncitorilor,…

- Numarul persoanelor care au solicitat azil in Germania a scazut drastic in anul 2017, in urma masurilor autoritatilor de accelerare a deportarilor si de limitare a intrarii de refugiati in tara, transmite dpa. Potrivit datelor comunicate marti de Ministerul federal de Interne, in Germania…

- Germania si Franta vor incerca sa intensifice presiunile pentru reformarea zonei euro, la o reuniune a ministrilor de Finante ai celor doua tari care va avea loc in aceasta saptamana la Paris, incurajate de acordul preliminar de formare a unei noi coalitii de guvernare la Berlin, transmite Reuters,…

- Franta a salutat vineri acordul dintre cancelarul german Angela Merkel si Partidul Social-Democrat (SPD) pentru a incepe negocieri de impartire a puterii si a reinnoda ''marea coalitie'' dintre conservatori si social-democrati, potrivit unui purtator de cuvant al guvernului francez,…

- Premierul italian Paolo Gentiloni a salutat vineri proiectul de acord guvernamental pentru crearea unei coalitii intre conservatorii cancelarului german Angela Merkel si social democratii lui Martin Schulz, relateaza DPA. 'Acordul intre Merkel si Schulz pune bazele pentru o coalitie…

- Germania este aproape sa iasa din criza politica in care se afla dupa alegerile parlamentare din toamna trecuta.Uniunea Creștin-Democrata a cancelarului Angela Merkel și Partidul Social-Democrat al lui Martin Schulz au ajuns la un acord de principiu pentru inceperea negocierilor

- Blocul conservator al cancelarului Angela Merkel si Partidul Social-Democrat (SPD) au decis vineri sa inceapa negocieri oficiale pentru formarea unei 'mari coalitii' guvernamentale la Berlin, transmit dpa, Reuters si AFP, citand surse din formatiunile politice implicate in tratative.…

- Conservatorii cancelarului Angela Merkel si social-democratii au ajuns la un acord cu privire la o lege pentru atragerea de lucratori calificati in Germania, conform presei germane, care citeaza un document al unui grup de lucru din cadrul discutiilor exploratorii incepute duminica si care ar putea…

- Angela Merkel si aliatii sai conservatori s-au intalnit miercuri la Berlin cu responsabilii Partidului Social-Democrat (SPD), inainte de lansarea discutiilor pentru a incerca sa formeze un guvern, relateaza AFP. Aceasta prima reuniune din 2018 a avut scopul sa defineasca in principal continutul si modalitatile…

- Scandal in Germania unde un parlamentar de extrema-dreapta este anchetat pentru incitare la ura. A postat pe doua retele de socializare un mesaj rasist la adresa imigrantilor. Ambele conturi i-au fost suspendate iar politia a sesizat procuratura.