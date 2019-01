Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat marti ca presedintele Klaus Iohannis trebuie sa respecte Constitutia si sa semneze numirea celor doi ministri de la Dezvolare Regionala si Transporturi, ea afirmand ca premierul este cel care isi asuma rezultatele unei bune guvernari si echipa…

- Ministrul Fondurilor Europene și interimar la Transporturi, Rovana Plumb, da asigurari liderilor europeni ca ea și Tedorovici, interimar la Dezvoltare, pot gestiona politicile UE pe cele doua domenii. Aceasta declarație distruge toata campania PSD impotriva lui Klaus Iohannis, pentru ca toți liderii…

- Fostul președinte al CCR, Augustin Zegrean, a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, ca parerea sa este ca nici cei care au facut propunerile in cazul miniștrilor de la Transporturi și Dezvoltare nu au sperat ca ele vor fi acceptate de președinte, fiindca „se forțeaza” lucrurile.Augustin Zegrean,…

- Afla care sunt propunerile premierului Dancila de desemnare a miniștrilor interimari pentru portofoliile Transporturilor și Dezvoltarii Regionale. Premierul Viorica Dancila a transmis astazi președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, propunerile de desemnare a miniștrilor interimari pentru portofoliile…

- Premierul Viorica Dancila i-a trimis, luni, presedintelui Klaus Iohannis propunerile pentru functia de ministru interimar la Transporturi si Dezvoltare Regionala. Astfel, Rovana Plumb este propusa pentru a prelua interimar MT, iar Eugen Teodorovici MDRAP. ”Premierul Viorica Dancila a transmis astazi…

- Premierul Viorica Dancila i-a trimis, luni, președintelui Klaus Iohannis propunerile pentru funcția de ministru interimar la Transporturi și Dezvoltare Regionala. Astfel, Rovana Plumb este propusa pentru a prelua interimar MT, iar Eugen Teodorovici MDRAP."Premierul Viorica Dancila a transmis ...

- Premierul Viorica Dancila i-a trimis, luni, presedintelui Klaus Iohannis propunerile pentru functia de ministru interimar la Transporturi si Dezvoltare Regionala. Astfel, Rovana Plumb este propusa pentru a prelua interimar MT, iar Eugen Teodorovici MDRAP.

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, anunta ca partidul o sa actioneze daca presedintele Klaus Iohannis va refuza din nou propunerile de ministri - Lia Olguta Vasilescu la Dezvoltare si Mircea Draghici la Transporturi."In cazul in care refuza, o sa actionam constitutional. In cazul in care presedintele…