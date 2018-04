Un alt miliardar rus arestat pentru delapidare

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ruse l-au arestat la sfarsitul saptamanii trecute pe miliardarul Ziyavudin Magomedov, acuzandu-l de delapidare a peste 35 milioane de dolari. Magomedov a respins acuzatiile in cadrul unei audieri, acesta urmand sa fie retinut pana pe 30 mai. Unul dintre cei mai bogati oameni ai Rusiei,…

- O drona israeliana s-a prabusit sambata in sudul Libanului, aparent in urma unei defectiuni tehnice, informeaza presa locala si autoritatile militare israeliene, potrivit site-ul agentiei de stiri Reuters. Aparatul de zbor s-a prabusit in zona satelor Beit Yahoun si Baraachit din sudul…

- Rusia a trimis pentru prima data dupa sfarsitul Razboiului Rece, in contextul amplificarii tensiunilor cu Occidentul, avioane militare in zona Polului Nord, deasupra Americii de Nord, unde Fortele Navale SUA efectueaza exercitii. Avioane militare dotate cu armament antisubmarin au survolat…

- Un functionar guvernamental din Polonia a fost arestat sub acuzatia de spionaj in favoarea Rusiei, barbatul fiind acuzat de transmiterea unor informatii despre planurile Varsoviei de a se opune constructiei gazoductului Nord Stream 2, transmite Reuters.

- Autoritatile turce au emis vineri mandate de arestare impotriva a inca 155 de persoane suspectate de apartenenta la reteaua clericului Fethullah Gulen, acuzat de Ankara de orchestrarea puciului esuat din iulie 2016, transmite Reuters. Conform politiei din Istanbul, 55 din mandatele emise…

- Autoritatile britanice au anuntat vineri ca zona din jurul Turnului Gherkin a fost izolata, dupa ce au fost anuntati ca a fost gasit un pachet suspect in centrul Londrei, informeaza site-ul agentiei Reuters. "Am izolat intreaga zona St Mary Axe din cauza raportarii unui pachet suspect (o cutie),…

- Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May, a declarat, joi, ca Rusia reprezinta o amenintare la adresa Europei, in contextul atacului neurotoxic asupra unui fost spion rus comis in orasul englez Salisbury, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ”Rusia a pus la cale un atac cinic…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat duminica faptul ca Rusia nu detine arme chimice si nu este implicata in atacul cu o substanta neurotoxica asupra fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Am aflat din presa despre tragedia mentionata. Primul…

- Pilotul acuzat de Rusia de prabușirea zborului MH17, gasit mort in propria casa. Pilotul ucrainian invinuit de Moscova pentru provocarea prabușirii zborului Malaysia Airlines MH17 a fost gasit mort in casa lui, arata Daily Mail . Capitanul Vladislav Voloshin a susținut intotdeauna ca este victima unui…

- O ancheta a Serviciul de securitate interna israelian Shin Bet, care viza o retea palestiniana care face contrabanda cu arme dinspre Fasia Gaza catre Cisiordania, a dus luni la arestarea unui francez, angajat al consulatului Frantei la Ierusalim, banuit ca ar fi alimentat constant in ultimele luni cu…

- Duminica, la scurt timp dupa ce a fost reales, presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a sustinut ca tara sa nu detine arme chimice, informeaza DPA si Reuters, potrivit Agerpres. Presedintele s-a referit explicit la agentul neurotoxic folosit la inceputul lui martie in Regatul Unit, impotriva fostului…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a criticat miercuri tentativa de ucidere in Marea Britanie a fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a cerut Rusiei sa raspunda la intrebarile formulate de Londra referitoare la acest caz, relateaza Reuters. 'Condamnam acest atac fara precedent pe teritoriul…

- Politia slovaca a retinut un om de afaceri italian care era mentionat in ultimul articol al jurnalistului asasinat Jan Kuciak, fiind plasat in arest in legatura cu acuzatii referitoare la droguri, a anuntat marti Biroul Procurorului general, citat de Reuters. Autoritatile slovace au precizat…

- Constructorul auto francez Renault si Nissan poarta discutii pentru ca partenerul sau japonez sa preia cea mai mare parte din pachetul de 15% din actiunile Renault detinut de statul francez, au declarat miercuri pentru Reuters mai multe surse din apropierea discutiilor, potrivit Agerpres. Renault şi…

- Politia federala a Indiei a arestat inca patru persoane suspectate in cazul fraudei de 1,8 miliarde de dolari, care a avut loc la filiala din sudul orasului Mumbai a Bancii Nationale Punjab si care este considerata cea mai mare frauda bancara din istoria tarii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut Statelor Unite sa ii trimita dovezi clare ca Rusia s-a implicat in alegerile prezidentiale americane din 2016, numind acuzatiile de pana acum „tipete in Congresul Statelor Unite”, scrie Reuters.

- Autoritatile rusesti au declansat o investigatie de neglijenta criminala dupa ce cinci muncitori nord-coreeni au fost gasiti morti pe un santier de contructii din sudul Rusiei, potrivit Moscow Times. Aproape 15.000 de permise de munca rusesti sunt emise annual pentru cetateni nord-coreeni.

- Hope Hicks, director de comunicare al Casei Albe, demisioneaza din functie, a anuntat miercuri purtatoarea de cuvant a presedintiei Statelor Unite, Sarah Sanders. Aceasta nu a fost in masura sa precizeze data demisiei, dar a insistat ca decizia nu este legata de marturia de marti a lui Hicks in fata…

- Profesorul arestat in urma unui incident, miercuri, intr-un liceu din orasul Dalton, in Georgia, era inarmat cu un pistol si s-a baricadat singur intr-o clasa, dar nu voia sa atace elevi, a anuntat politia, scrie Reuters.Un foc de arma s-a auzit cand directorul institutiei a incercat sa patrunda…

- Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului a spus ca doua orase din Ghouta de Est au fost lovite, marti, in urma unor raiduri aeriene, in pofida ordinului Rusiei cu privire la armistitiul umanitar, relateaza Reuters.

- Persoane necunoscute au aruncat luni o grenada in apropierea unei sectii de politie intr-o suburbie a Atenei, ranind o persoana, au declarat surse din cadrul politiei elene, relateaza Reuters. Grenada a fost aruncata la aproximativ 50 de metri de sediul politiei si nu a fost imediat observata de…

- Doua persoane au fost impuscate mortal vineri in centrul orasului elvetian Zurich, intr-un atac despre care politia locala afirma ca nu are indicii ca ar fi o actiune terorista, informeaza agentia Reuters. Atacul a avut loc in apropierea unei filiale a bancii UBS, la putin timp dupa ora locala…

- Un tribunal din orasul german Leipzig decide daca marile orase pot interzice accesul autovehiculelor diesel mai vechi, o decizie care ar putea afecta valoarea de revanzare a aproximativ 15 milioane de vehicule de pe cea mai mare piata auto, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Înconjurată…

- Turcia nu a emis inca autorizatia de care grupul rus Gazprom are nevoie pentru a putea incepe sa construiasca sectiunea terestra a gazoductului TurkStream, ceea ce provoaca ingrijorari ca acest proiect de importanta strategica ar putea sa sufere intarzieri, au declarat pentru Reuters mai multe surse…

- Mai mult de o suta de mercenari rusi au fost ucisi si alti 200 raniti in urma unei riposte a trupelor speciale americane intr-o confruntare din apropierea orasului Deir ez-Zor din centrul Siriei. E cea mai mare coliziune armata intre SUA si Rusia de la sfarsitul Razboiului Rece, din decembrie…

- Hackerii au furat peste 1 miliard de ruble (17 milioane dolari) din bancile rusesti in 2017 folosind instrumentul de testare a securitatii “Cobalt Strike”, a anuntat marti un inalt responsabil al bancii centrale, citat de Reuters, informeaza AGERPRES . In legatura cu criminalitatea cibernetica,…

- Fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili a fost arestat luni la Kiev. Anuntul a fost facut de asociatul sau, David Sakvarelidze, citat de unian.net, scrie Unimedia.md . Mihail Saakasvili a fost retinut in timp ce lua masa intr-un restaurant din Kiev. UPDATE: Autoritatile ucrainene au anuntat, luni,…

- Europa se va confrunta in scurt timp cu probleme in a-si satisface necesitatile in crestere de gaze naturale, daca va incerca sa se bazeze pe importurile din SUA, in loc sa majoreze achizitiile din Rusia, a declarat, vineri, pentru Reuters, un oficial de la Gazprom. Administratia Trump si-a…

- Un cetațean italian, urmarit de autoritațile din Italia, pentru bancruta frauduloasa, a fost depistat de polițiștii romani, cu sprijinul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane. La data 6 februarie a.c., politistii din Alba Iulia au depistat, pe raza municipiului, un barbat,…

- Autoritatile mexicane l-au capturat pe Jose Maria Guizar,cunoscut si ca “Z43”, lider al unei factiuni din cartelul Los Zetas, au declarat Reuters doua surse din sectorul securitatii. Departamentul de stat al SUA a oferit o recompensa de 5 milioane de dolari pentru informatii ce duc la capturarea sa.

- Autoritațile din regiunea transnistreaza vor sa ceara sprijinul financiar al Rusiei pentru a refinanța parcurile regiilor de transport electric din Bender si din Tiraspol care sunt în mare parte învechite, relateaza IPN. Întreprinderile au și datorii pentru energia electrica…

- Pachetul de masuri legislative adoptate de SUA impotriva „industriei de aparare“ a Rusiei au condus deja la pierderi de miliarde de dolari, de aceea nu sunt necesare momentan noi sancțiuni, a declarat reprezentantul Departamentului de Stat american Heather Nauert, potrivit Reuters. „Astazi am informat…

- Departamentul de Stat a transmis luni Congresului SUA un raport secret in care arata ca o lege americana adoptata in 2017 a descurajat tranzactii cu armament rusesc in valoare de miliarde de dolari, informeaza Reuters. Masura legislativa a fost luata ca reactie la presupusul amestec al Rusiei in…

- O explozie puternica a avut loc, sâmbata, în capitala Afganistanului, Kabul, într-o zona în care se afla mai multe ambasade straine si cladiri ale Guvernului si provocând mai multe victime, informeaza site-ul postului BBC si al agentiei Reuters. Autoritatile…

- Coreea de Nord a livrat anul trecut carbune Rusiei, care ulterior l-a transferat catre Coreea de Sud si Japonia, dezvaluie Reuters, care citeaza trei surse din cadrul unor servicii de informatii din Europa.

- Un cutremur cu magnitudinea preliminara de 6,4 s-a produs joi in largul coastei estice a Rusiei, conform Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters.Epicentrul seismului a fost stabilit la 41 de kilometri est de localitatea Nikolskoye din Arhipelagul…

- Autoritatile din Spania monitorizeaza frontierele pentru a se asigura ca fostul lider catalan Carles Puigdemont nu se va intoarce neobsevat si nu va prelua conducerea Parlamentului regional, a declarat, marti, un oficial spaniol de rang inalt, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- In zori, din cladire iesea fum si se auzeau focuri de arma. In zona au avut loc si doua explozii. In apropiere de hotel, alaturi de politia afgana se aflau si vehicule blindate americane, cu mitraliere grele, adauga Reuters. Autoritatile au informat ca au fost ucisi cel putin cinci oameni,…

- Compania Twitter, care analizeaza implicarea Rusiei in alegerile prezidentiale din anul 2016 din Statele Unite, a anuntat vineri ca isi va notifica unii dintre utilizatori ca au fost expusi unui continut generat de un presupus serviciu rus de propaganda, transmit Reuters si Deutsche Welle.

- 'Nu exista nicio indoiala ca aceasta campanie de dezinformare pro-Kremlin este o strategie orchestrata, care furnizeaza aceleasi articole de dezinformare in cat mai multe limbi posibil, prin cat mai multe canale, cat mai des posibil', a declarat comisarul european pentru securitate, Julian King,…

- Autoritatile din Statele Unite au informat luni asupra reținerii a unui fost agent al Agentiei Centrale de Informatii (CIA), vizat de acuzatii privind detinerea ilegala de informatii clasificate. Mai exact, Jerry Chun Shing Lee, 53 de ani, a fost arestat luni seara la sosirea pe aeroportul J.F.Kennedy…

- Steve Bannon, fostul consilier al presedintelui american Donald Trump, va fi audiat in ancheta speciala privind presupusa implicare a Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, dupa ce a fost citat de procurorul special Robert Mueller, informeaza New York Times, relateaza Reuters.

- O noua serie de sanctiuni americane asteptate impotriva Moscovei este o incercare de a influenta afacerile interne ale Rusiei inaintea alegerilor prezidentiale, a declarat viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, citat sambata de agentia de presa Tass, preluata de Reuters. Se…

- Ofensiva fortelor guvernamentale siriene contra pozitiilor rebelilor din provincia Idlib, din nord-vestul Siriei, ameninta eforturile comune ale Turciei, Rusiei si Iranului in vederea instaurarii pacii in regiune, a declarat miercuri seara seful diplomatiei turce Mevlut Cavusoglu, transmite Reuters.…

- Autoritatile saudite au retinut 11 printi dupa ce acestia s-au reunit intr-un palat din Riad, intr-un protest fata de masurile de austeritate care includ suspendarea platii facturilor lor la utilitati de catre stat, a informat sambata presa din Arabia Saudita, citata de Reuters. Oficiali…

- Autoritatile irlandeze investigheaza daca injunghierea mortala a unui japonez, intr-o serie de atacuri aparent neprovocate si comise la intamplare miercuri in orasul Dundalk, reprezinta o actiune terorista, informeaza agentia Reuters. Politia a arestat un egiptean in varsta de 18 ani, suspectat de uciderea…