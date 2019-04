Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Central a respins inscrierea Alianței USR-PLUS pentru europarlamentare, potrivit unui comunicat al Alianței. "Pretextul BEC a fost acela ca Dan Barna și Dacian Cioloș nu ar figura ca președinți ai USR, respectiv PLUS in Registrul partidelor politice", precizeaza sursa citata.

- PSD acuza, intr-un mesaj pe Facebook, USR și PLUS de incompetenta, solicitand celor doua formatiuni sa nu mai dea vina pe alții pentru propria lor incompetența. Reacția vine dupa ce liderii celor doua partide au acuzat ca decizia Biroului Electoral Central, prin care li se interzice participarea…

- "Nu știu daca Alianța USR - PLUS a calcat pe BEC sau daca BECul pentru campania lor electorala tocmai s-a aprins. Un lucru insa știu sigur: BECul este simbolul politic al lui Erdogan. De acum, sa lasam teoriile conspirației sa ne lumineze drumul", a scris Alex Coita pe Facebook. Vezi și: …

- USR Maramureș se afla in plina campanie de strangere de semnaturi, alaturi de colegii de la PLUS, pentru inscrierea Alianței 2020 USR PLUS in cursa pentru alegerile europarlamentare. Conform legii, fiecare formațiune trebuie sa adune 200.000 de semnaturi pentru a putea candida. Echipe de voluntari,…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, spune ca nu il vede pe Dacian Ciolos sa candideze la alegerile prezidentiale, ca pana acum, in toata cariera sa politica a fost numit, fie comisar european, ministru sau premier. El a precizat ca dupa alegerile europarlamentare coalitia PSD-ALDE va decide daca…

- El a precizat ca deocamdata alianta cu USR va functiona pentru europarlamentare, dar, de principiu, se va mentine si la alegerile parlamentare, locale sau prezidentiale. "Ne gandim la o formula comuna cu USR-ul pentru toate alegerile care vor urma pana in 2020, dar deocamdata am discutat concret…

- PSD Dolj a aprobat, sambata, in Biroul Permanent, sustinerea candidaturii lui Claudiu Manda, la alegerile europarlamentare. Anuntul a fost facut pe pagina de Facebook a Organizatiei PSD Dolj, organizatie pe care o conduce. Claudiu Manda a fost votat in unanimitate. El este partenerul de viata al…

- Premierul Viorica Dancila sustine ca nu se pune problema sa candideze la alegerile europarlamentare, pentru ca si-a asumat implementarea programului de guvernare. "Nici nu se pune problema sa candidez la alegerile europarlamentare. Mi-am asumat in fata Parlamentului, in fata cetatenilor implementarea…