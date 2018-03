Stiri pe aceeasi tema

- Fostul vicepresedinte iranian Rahim Mashaei a fost arestat la cateva zile dupa ce un alt vicepresedinte al tarii a fost inchis pentru coruptie, a anuntat sambata presa locala, scrie Agerpres, citand agentia DPA.

- Stephen Hawking a murit miercuri, la vârsta de 76 de ani. Vestea trecerii în neființa a cunoscutului fizician a întristat întreaga lume. Profesorul de la Cambridge știa din timp faptul ca își dorea ca pe piatra lui de mormânt sa fie gravata…

- Un barbat de 35 de ani, din Alba Iulia a fost prins, in flagrant, de politistii de la transporturi, imediat dupa ce a furat cabluri din infrastructura feroviara. Este cercetat, in stare de arest preventiv, pentru furt calificat, distrugere si semnalizare falsa. La data de 10 martie, politistii Serviciului…

- Comisia Europeana face primii pași spre implementarea programului prin intermediul caruia intre 20.000 și 30.000 de tineri din Uniunea Europeana vor primi un bilet de tren gratuit, in ziua in care implinesc 18 ani, pentru a calatori timp de o luna in 30 de țari europene. Potrivit Euronews, Bruxelles-ul…

- Senatorul social-democrat Mihai Fifor a mentionat, duminica, pe pagina sa de socializare, referitor la congresul extraordinar al PSD, ca acesta a demonstrat "forta, maturitatea politica, unitatea, spiritul profund democratic si european al celui mai important partid politic din Romania"."Am…

- In competitie au intrat 40 de stadioane, iar membrii juriului au luat in calcul arhitectura, functionalitatea si originalitatea constructiei. Astfel, stadionul Ion Oblemenco, inaugurat cu mare fast la sfarsitul anului in 2017, a ocupat locul 4, dupa stadioane celebre in lume. Citeste si Guvernul…

- Un adolescent in varsta de 17 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce si-a agresat unchiul, lovindu-l in cap, el intentionand sa fure de la barbat o suma de bani. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, pe data de 6 martie, un tanar in varsta de…

- Presedintele PSD Dambovita, fostul ministru al Apararii Adrian Tutuianu, va candida la Congresul PSD din 10 martie pentru functia de vicepresedinte al Regiunii Sud – Muntenia, au declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, surse din PSD.

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat luni, inaintea sedintei Comitetului Executiv National, ca va solicita anumite modificari la statutul partidului, astfel incat presedintele unei organizatii judetene sa poata cumula si functia de vicepresedinte. "Va trebui sa modificam…

- Anda Adam și Victor Slav nu mai sunt impreuna de mai bine de șase ani, fiecare și-a intemeiat o familie, dar intre ei tot a mai ramas ceva….o relație bazata pe respect și… un apartament, din cauza caruia Victor Slav a ajuns de cateva ori in fața judecatorilor! Inițial, Victor obținuse o victorie in…

- Gabriel Bucataru, un roman de 39 de ani, a fost reținut dupa ce a provocat scandal intr-un spital din Sicilia. Barbatul s-a luat la bataie cu medicii, pe care i-a amenințat cu moartea, dupa care a inceput sa se dezbrace.Sosiți la fa...

- Tribunalul municipal din Praga l-a pus in libertate marti pe responsabilul kurd din Siria, Saleh Muslim, refuzand mentinerea acestuia in detentie dupa arestarea survenita sambata, a anuntat avocatul sau, Miroslav Krutina, relateaza AFP. Potrivit avocatului, Saleh Muslim a promis sa colaboreze…

- ZILE LIBERE 2018. Comisia de munca a Camerei Deputatilor a dat, marti, un raport favorabil pentru propunerea legislativa a deputatului UDMR Szabo Odon prin care vinerea dinaintea Pastelui devine sarbatoare legala si zi nelucratoare.

- Astazi se alatura Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), in calitate de vicepreședinte pentru cultura și diaspora, maestrul Nicolae Voiculeț, unul din demnii aparatori si continuatori ai valorilor autentice, care isi are originea in simtirea neamului romanesc, se arata intr-un comunicat…

- In cauzele mediatizate prin comunicatele nr. 76 VIII 3 din 18 ianuarie 2018 si 128 VIII 3 14 februarie 2018, conexate ulterior, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului ARSENE…

- Olivia Buckland si Alex Bowman, fosti concurenti la Insula Iubirii, au hotarat ca este momentul sa isi uneasca destinele prin casatorie. Vestea cea mare a fost data de fericita mireasa intr-un interviu acordat recent.

- Vestea ca Germania va experimenta cu transportul public gratuit pentru a reduce poluarea in marile orase s-a propagat cu repeziciune in toata Europa si continua sa faca furori chiar si dupa ce guvernul de la Berlin a explicat clar ca transportul in comun gratuit este doar o idee si ca nu exista…

- Un barbat din judetul Caras-Severin a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce, in urma unui conflict, a aruncat benzina pe mama sa si i-a dat foc. Vecinii au fost cei care au salvat-o pe femeie. Parchetul de pe langa Tribunalul Caras-Severin a anuntat, vineri seara, ca barbatul se afla la domiciliul…

- El va juca rolul primului politist care l-a arestat pe criminalul in serie Ted Bundy, potrivit contactmusic.com. Legendarul muzician in varsta de 54 de ani va intra in pielea lui Bob Hayward, primul politist care l-a arestat pe Ted Bundy, in 1975. Bundy va fi interpretat de Zac Efron in pelicula care…

- Interesul acordat catre respectarea Constituției, actele legislative și aportul lor asupra statului roman, toata experiența domnul Remus Borza, va aduce un plus in ceea ce privește Coaliția, prin intarirea structurii administrative și demararea unor inițiative cu temei legal in ceea ce privește apararea…

- Loteria Romana a anunțat ca a fost caștigat marele premiu la loto 6 din 49 la extragerea din 11 februarie. Un singur jucator a ghicit cele șase numere norocoase și a caștigat peste 9 milioane de lei. Vestea ca a fost caștigat marele premiu in valoare de 9.325.973,81 a adus bucurie unui jucator,…

- Un gardian de la penitenciarul Poarta Alba a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Mandatul a fost emis azi. Cel in cauza este suspectat ca si ar fi incatusat bunicul, pe care l ar fi bagat in portbagajul unui automobil. ...

- Barbatul care a injunghiat un adolescent intr-un autobuz din Iași pentru ca manca semințe are 46 de ani și nu a mai avut antecedente penale. Barbatul va fi prezentat in fața magistraților, cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile, scrie Ziarul de Iași.

- Pe piata din Sydney, scaderea a fost de 3%, in Hong Kong cu aproape 5%, in timp ce in China continentala, indicele compozit Shanghai a pierdut mai mult de 2%, scrie HotNews. Anul 2018 incepuse bine, dar odata cu publicarea in Statele Unite a raportului lunar privind ocuparea fortei de munca, situatia…

- Un barbat in varsta de 55 de ani a fost acuzat, vineri, de conspiratie la fabricarea si vanzarea de armament fara licenta in dosarul atacului armat din Las Vegas, in urma caruia 58 de persoane au murit, relateaza Reuters.

- „Este inca garantie la lucrarea din Piata Unirii? A fost sesizat cineva ca lucrarea a inceput deja sa crape?”, s-a adresat consilierul directorului tehnic, Mircea Ghitea. Acesta l-a indrumat, pentru lamurire, catre Marius Mos, seful Directiei Management Proiecte cu Finantare Internationala.…

- Dragostea fata de un Mercedes l-a dus pe un tanar de 27 de ani din Macea dupa gratii. Desi era baut si nu avea permis, sentimentele lui au fost mult mai puternice si a furat cheia masinii si a plecat cu ea la drum. In data de 28 ianuarie a.c., in jurul orelor 10.30, un […] The post Dragostea l-a dus…

- Un italian in varsta de 47 de ani a fost arestat in cursul noptii de vineri spre sambata, la Roma, si acuzat de tentativa de omor dupa ce a impins o femeie sub un tren de metrou, a anuntat sambata politia italiana, potrivit agentiei DPA, citata de Agerpres.

- Experiența guvernamentala i-a lasat un gust amar fostului vicepreședinte al Comisiei Electorale Centrale Ștefan Uritu, care a decis sa schimbe starea de lucruri in țara prin inițierea unui nou proiect politic, noteaza Noi.md. Demis din funcția de vicepreședinte al CEC in octombrie 2015, pentru declarații…

- Neagu Djuvara a incetat din viața, astazi, la ora 13.30, la clinica Victor Babeș. L-a infrant o pneumonie. Ar fi implinit anul acesta 102 ani. Vestea centenarului sau a fost mai rasunatoare decat a oricarei alte aniversari.

- Ieri, la Inalta Curte de Casatie a avut loc un nou termen de judecata in dosarul in care Radu Stefan Mazare, fostul primar al Constantei, in prezent aflat in Madagascar, a fost arestat preventiv in lipsa. In cauza, Radu Mazare este suspectat de luare de mita trei infractiuni , de abuz in serviciu, daca…

- Cunoscutul jurnalist, Nic Sarbu, de la Academia Catavencu s a stins din viata la varsta de 43 de ani. Vestea a fost data de sotia acestuia, Simona Tache, jurnalista si blogger. "Nic nu mai este. Ultimul lui an a insemnat o uriasa suferinta, pe care a trait o asa cum si a trait toti cei 43 de ani. A…

- Un barbat din Calarasi a fost arestat preventiv, dupa ce procurorii DIICOT si politistii au stabilit ca s-a ocupat cu traficul de minori. Suspectul ar fi racolat 5 fete, cu varste cuprinse intre 13 si 17 ani, pe care le-ar fi determinat sa practice prostitutia, sumele incasate folosindu-le in interes…

- Antonia a primit, in sfarsit, vestea pe care o asteapta de cativa ani. Artista va putea sa fie in cel mai scurt timp o femeie libera si isi va putea indeplini toate planurile pe care le are alaturi de iubitul ei, Alex Velea, alaturi de care are doi copii, Dominic si Akim.

- Un barbat a fost arestat, sambata, de catre magistratii Tribunalului Caras-Severin dupa ce a ucis, in 2002, baietelul abia nascut de sotia sa, situatia repetandu-se si in 2015, cand femeia a nascut o fetita. Acesta a ingropat trupurile nou-nascutilor sub o stanca, la circa 200 metri de casa. „In fapt,…

- Ionut Zavoianu, adolescentul pentru care intreaga Romanie s-a rugat sa iasa invingator din lupta cu temutul cancer, a murit. Inima baiatului a cedat din cauza maladiei care l-a chinuit in ultimii patru ani, de cand a primit cruntul diagnostic, potrivit timponline.ro. Ionut Zavoianu avea 14 ani, iar…

- Noul Acer Swift 7 este o minunație a tehnologiei moderne și a fost creat pentru profesioniștii care iși doresc productivitate de top, portabilitate și conectivitate neintrerupta prin 4G LTE. Sumar: • Noul Acer Swift 7 (SF714-51T) iși cere drepturile ca fiind cel mai subțire laptop din lume, completat…

- Adolescentul de 16 ani din localitatea Tureac, judetul Bistrita-Nasaud, care a produs trei accidente rutiere in urma carora o fata de 16 ani a murit si alte cinci persoane au fost ranite grav a fost arestat preventiv, duminica, transmite corespondentul ...

- Un barbat in varsta de 31 de ani a fost arestat la Londra, fiind suspectat de ucidere Iulianei Tudos, o tanara de 22 de ani din Republica Moldova, disparuta in Ajunul Craciunului si gasita moarta dupa trei zile intr-un parc, informeaza presa engleza.

- Ion Abrudan s-a stins in dimineata celei de a doua zile de Craciun. Luni noaptea a suferit un infarct, a fost dus cu elicopterul la Timisoara, dar in urma unor complicatii a murit pe masa de operatie. Fiica sa, vedeta de televiziune Crina Abrudan, si-a intrerupt vacanta in Dubai pentru a…

- Academia Romana anunța cu profunda durere decesul Președintelui sau. Academicianul Ionel -Valentin Vlad, Președinte al Academiei Romane din 2014, a decedat duminica, 24 decembrie 2017, dupa o grea suferința, purtata cu demnitate și discreție. Nascut pe 22 septembrie 1943, Ionel-Valentin Vlad a urmat…

- Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Suceava au dispus retinerea pentru 24 de ore, duminica, a inculpatului Constantin Teodorescu pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc, in forma continuata. In aceeasi zi, Tribunalul Suceava a decis arestarea lui pentru 30 de zile. …

- Barbatul in varsta de 44 de ani care a fost arestat dupa ce a intrat, luni, intr-o baza a fortelor aeriene americane din Mildenhall, in comitatul Suffolk din estul Angliei, suferea de probleme psihice, relateaza DPA. ''Politia poate confirma ca un britanic in varsta de 44 de ani a fost arestat in…

- Vestea ca Stadionul „Dan Paltinișanu” va fi demolat pentru construcția unei noi arene a starnit nemulțumirea primarului Timișoarei, Nicolae Robu. Acesta este de parere ca arena sportiva nu este intreținuta corespunzator de Consiliul Județean Timiș și ca stadionul ar trebui sa fie cedat echipei de rugby,…