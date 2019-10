Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Marius Sorin Bota considera ca PSD se indreapta "in mod evident spre un dezastru iminent" si sustine ca abia dupa ce se va face "curatenie" in interior, partidul va redeveni credibil, respectat si frecventabil. "Am fost numit tradator pentru ca am avut curaj sa ma manifest democratic…

- "Am fost numit tradator pentru ca am avut curaj sa ma manifest democratic si sa nu fiu de acord cu ceea ce se intampla azi in PSD. La cum se desfasoara lucrurile in prezent, PSD se indreapta in mod evident spre un dezastru iminent. Liderii CEX-ului mic si toxic nu au inteles nimic, iar cei ai CEX-ului…

- Care este mișcarea liberalilor, aceasta este intrebarea! Conducerea PNL se intalnește in Biroul Executiv. Liderii liberali stabilesc strategia pe care o va avea partidul in perioada urmatoare.

- Premierul Viorica Dancila planuia sa isi asigure sustinerea in teritoriu, alocand in urmatoarea perioada 10 miliarde de lei catre primari, iar judetele care au fost desemnate sa primeasca cele mai mari sume sunt cele ale unor importanti baronilor locali PSD si ale unor oameni cu greutate in partid.

- Victor Ponta susține, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca un deputat PSD de Botoșani a venit la grupul Pro Romania și le-a cerut acestora sa vorbeasca la telefon cu președintele CJ Neamț, Ionel...

- „Nu am crezut ca va fi atat de greu sa va puneti semnatura pe un text de bun simt, nu am crezut ca un gest firesc pentru orice partid care vrea sa ajunga la guvernare va va pune atat de tare in dificultate. Ati venit o data si ati depus motiune de cenzura si ati esuat pentru ca nu ati avut niciun…

- Parlamentarii Partidului National Liberal vor depune o motiune de cenzura, a anuntat, luni, liderul formatiunii, Ludovic Orban. "Am luat decizia depunerii unei motiuni de cenzura cu atat mai mult cu cat este din ce in ce mai probabila destramarea coalitiei de guvernare si retragerea unui partid din…