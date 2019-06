Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 41 de ani, din Targu-Jiu, fost șef al unui ONG anticoruptie din judetul Gorj, condamnat pentru viol, s-a spanzurat, miercuri, in Penitenciarul Targu-Jiu. Reprezentantii Ambulantei au incercat sa il resusciteze, insa fara succes, potrivit mediafax.Un deținut a fost gasit spanzurat,…

- Un detinut incarcerat la Penitenciarul Targu-Jiu a fost gasit spanzurat, miercuri dupa-amiaza, in camera de detinere, reprezentantii unitatii de detentie informand ca acesta s-ar fi sinucis. Potrivit...

- Reprezentanții IPJ Gorj au declarat ca au primit o sesizare cu privire la faptul ca o persoana incarcerata s-a spanzurat in Penitenciarul Targu Jiu. „Avem o sesizare cu privire la faptul ca la Penitenciarul Targu Jiu s-ar fi spanzurat o persoana care era incarcerata. Polițiști din cadrul Serviciului…

- Un tanar din Mexic și-a pus capat zilelor in urma unei discuții aprinse pe care a avut-o cu mama sa. Tragedia a avut loc in orașul mexican Saltillo. Tanarul mai amenințase de cateva ori ca avea sa se sinucida. Oscar, in varsta de 24 de ani, a fost descoperit mort de un vecin, care l-a vazut atarnand…

- Un barbat si-a pierdut viata in localitatea Barbosi, comuna Hoceni, Vaslui. Acesta a fost ucis, dupa o cearta in familie. De asemenea, fiica lui a fost transportata in stare grava, la spital.

- La locul accidentului au intervenit un echipaj SMURD, un echipaj de descarcerare, o autospeciala cu apa si spuma si 11 subofiteri. Victimele au fost transportate la UPU Giurgiu. "Echipajele ISU Giurgiu au fost solicitate sa intervina in aceasta dimineata dupa ce in localitatea Valea Bujorului…

- Cutremur in muzica populara romaneasca. In cursul dimineții, corpul unui tanar a fost descoperit pe podul de la Maracineni, Buzau. Dupa investigații, s-a descoperit ca trupul aparținea unui talentat cantareț de muzica populara in varsta de doar 17 ani. Polițiștii au descoperit identitatea tanarului…

- Muzica populara romaneasca in doliu. In cursul diminetii, corpul unui tanar a fost descoperit pe podul de la Maracineni, Buzau.Dupa investigatii, s a descoperit ca trupul apartinea unui talentat cantaret de muzica populara in varsta de doar 17 ani, informeaza Evenimentul Zilei. ...