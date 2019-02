Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul de Timiș Adrian Pau a decis sa se alature lui Victor Ponta in partidul Pro Romania. Pau parasește PSD și se alatura partidului in care cei nemulțumiți de ce se intampla in PSD in aceste zile aleg sa mearga. Adrian Pau și-a anunțat decizia de a trece la Pro Romania pe facebook, dupa ce ...…

- Deputatul de Timiș Adrian Pau a anunțat, sâmbata, ca își va da demisia din PSD pentru a se înscrie în Pro România, deoarece „nu se mai regasește” în partidul condus de Liviu Dragnea.Adrian Pau, deputat PSD de Timiș, a declarat sâmbata, pentru…

- Adrian Pau, deputat PSD de Timiș, a demisionat din PSD și a anunțat ca trece la Pro Romania, partid condus de Victor Ponta. Fostul premier Mihai Tudose a anuntat marti, 29 ianuarie, ca demisioneaza din PSD, dupa 27 de ani, si se alatura Pro Romania, partidul condus de Victor Ponta. Mai…

- Se pune treaba! Fostul premier Victor Ponta anunța ca va incepe sa faca strategii și politici guvernamentale in locul Vioricai Dancila."Critica guvernarii actuale este necesara - insa ProRomania trebuie sa ofere si proiecte si solutii pentru iesirea din criza actuala! De azi incepand…

- La manifestarile organizate cu ocazia Unirii Principatelor au venit: primarul Iasului, Mihai Chirica insotit de viceprimarul Gabriel Harabagiu, o delegatia de la Pro Romania intre care era si Victor Ponta, mai multi membri PNL in frunte cu Ludovic Orban, deputatul Varujan Vosganian si cativa membri…

- „Mihai Mohaci si Mihai Popa au facut cerere de reinscriere in PSD, ca urmare ei fac parte din grupul PSD”, a anunțat liderul grupului PSD, Daniel Suciu, in plenul Parlamentului. La randul sau, vicepresedintele Senatului Claudiu Manda, care prezideaza sedinta plenului reunit, a afirmat: „Le spunem…

- Pro Romania has tabled an amendment to the draft law on pensions, which states that all provisions on pension increases should take effect on January 1, 2019 and calls on the MPs who formed the "Anti Dragnea Alliance" to support him, according to a Friday post on Facebook by Victor Ponta, the leader…

- Former Prime Minister Victor Ponta, leader of Pro Romania, considers that "a destruction" of justice is currently taking place and it would take several years to fix it, and the "chaos" is produced by criminals and people who do not have thorough legal studies. "This destruction of Justice…