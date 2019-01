Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarul Marian Ceaușescu l-a abordat, duminica, pe deputatul PSD Eugen Nicolicea in fața unui imobil in București, in timp ce deputatul urca in mașina, dupa cum se vede dintr-o transmisie video de pe pagina de Facebook a protestatarului. Ulterior, acesta l-a urmarit in trafic pe deputat, relateaza…

- Deputatul PSD Florin Iordache a declarat, in legatura cu protestarul care l-a apostrofat și urmarit in trafic, duminica, pe Eugen Nicolicea ca aceste ieșiri sunt la limita legii și este inadmisibil...

- Un demnitar a fost agresat pe strada de liderii #Rezist. Deputatul PSD Eugen Nicolicea a fost injurat și apostrofat de cel care iși spune Ceaușescu. De asemenea, acesta se lauda pe Facebook ca l-a...

- Deputatul PSD Florin Iordache a declarat, duminica pentru MEDIAFAX, ca analizeaza toate posibilitațile in legatura cu acțiunile pe care le va lua impotriva protestatarilor #Rezist care au lipit, sambata, mesaje obscene pe poarta casei sale, inclusiv depunerea unei plangeri la poliție."Analizez,…

- Deputatul UDMR Marton Arpad a declarat, marti, in comisia pentru legile justitiei, ca formatiunea maghiara sustine eliminarea posibilitatii pensionarii anticipate a magistratilor, in timp ce presedintele comisiei, Florin Iordache (PSD), a spus ca social-democratii sustin prorogarea termenului.

- Deputatul PSD si presedintele Comisiei juridice din Camera Deputatilor, Florin Iordache, a vorbit joi despre Ordonanta de Urgenta adoptata de Guvern pe legile Justitiei, declarand ca „din cate stie, Parlamentul si Guvernul sunt singurele institutii care pot interpreta o lege”, sugerand astfel ca CSM…

- Deputatul PSD Florin Iordache a declarat, luni pentru MEDIAFAX, ca modificarile aduse Legilor Justitiei prin Ordonanta de urgenta adoptata de Guvern, sunt foarte bune si ca toate prevederile se regasesc in observatiile Comisiei de la Venetia.

- Deputatul PSD Florin Iordache a declarat, luni pentru MEDIAFAX, ca modificarile aduse Legilor Justiției prin Ordonanța de urgența adoptata de Guvern, sunt foarte bune și ca toate prevederile se regasesc in observațiile Comisiei de la Veneția."Sunt cateva chestiuni care vizeaza mai multe aspecte.…