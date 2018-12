Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe din Canada incearca sa intre in contact cu omul de afaceri canadian Michael Spavor, care este investigat si probabil retinut in China in urma suspiciunii ca a pus in pericol securitatea nationala a Chinei, relateaza Reuters si BBC.

- Un al doilea cetatean canadian, Michael Spavor, a fost dat disparut in China de cand a fost interogat de autoritati din aceasta tara, a declarat joi purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe canadian, Guillaume Berube, AFP. "Lucram intens pentru a afla unde se afla", a adaugat el, despre acest…

- Un al doilea cetatean canadian, Michael Spavor, a fost dat disparut in China de cand a fost interogat de autoritati din aceasta tara, a declarat joi purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe canadian, Guillaume Berube, AFP, potrivit Agerpres. "Lucram intens pentru a afla unde se afla",…

- Le Yucheng, ministrul adjunct de Externe al Chinei, l-a convocat duminica pe ambasadorul SUA la Beijing in semn de protest fața de arestarea lui Meng Wanzhou, directorul financiar al Huawei, informeaza agenția de știri Bloomberg.Oficialul chinez a declarat ca acțiunile SUA au incalcat "drepturile…

- Ministrul de Externe din Coreea de Nord a declarat vineri ca țara sa iși menține angajamentul de a pune capat programului nuclear in cadrul unei discuții cu omologul sau chinez, potrivit Ministerului chinez de Externe, relateaza Associated Press preluata de Agerpres. Discuțiile de la Beijing…

- Ministerul de Externe de la Beijing a cerut joi eliberarea imediata a directorului financiar al companiei Huawei Technologies, Meng Wanzhou, arestata in Canada la solicitarea autoritatilor americane, transmite...

- Arabia Saudita a dat unda verde pentru perchezitionarea consulatului sau de la Istanbul de catre serviciile de securitate turce in cadrul anchetei privind disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a anuntat marti diplomatia turca, relateaza AFP. "Autoritatile saudite au anuntat ca sunt gata sa…

- Seful demisionar al Interpol, Meng Hongmei, viceministru chinez al Securitatii Publice, face in prezent obiectul unei anchete pentru coruptie in China, fiind acuzat ca ar fi 'acceptat mita', conform unui anunt facut luni la Beijing, potrivit AFP si Reuters. Meng a 'acceptat…