Stiri pe aceeasi tema

- Un roman in varsta de 42 de ani a ajuns dupa gratii, dupa ce a furat surprins furand mai multe obiecte de valoare dintr-o biserica din Palombara Sabina. El a fost surprins de un alt barbat, care a alertat imediat autoritatile.

- O romanca de 31 de ani a avut parte de o experiența cumplita saptamana trecuta in Verona. Femeia se plimba pe strada și vorbea la telefon cu mama ei. La un moment dat, un trecator a auzit-o și vazand...

- Un tragic accident de mașina a avut loc in Italia, in urma cu o zi. In urma acestuia, un roman de 38 de ani și-a pierdut viața și alți trei au fost raniți. Șoferul vinovat de producerea tragediei a fugit de la fața locului, chiar daca prietenii lui urlau dupa ajutor.

- Pușcaș (22 de ani) a fost surpriza prezentata, sambata seara, de selecționerul Cosmin Contra la meciul cu Lituania, scor 3-0. Iar varful, titularizat, n-a dezamagit, deschizand scorul. Poate fi fi bihoreanul atacantul pe care il tot cauta naționala? Antrenorul care l-a șlefuit la Liberty Salonta n-are…

- Foc intr-un depozit de autobuze de langa Torino, in Italia. Autorul dezastrului este un barbat care a incendiat nu mai putin de sapte autovehicule, iar motivul este uluitor. Arestat de politie, el a marturisit ca a facut-o pentru ca nu a fost lasat sa circule fara bilet. Barbatul are 50 de ani si este…