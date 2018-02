Stiri pe aceeasi tema

- Scoala Gimnaziala din localitatea Sanmihaiu Roman (aflata la 15 kilometri de Timisoara), devenita cunoscuta pentru peretii pictati, a intrat din nou in atentie, de asta data din cauza violentei unui parinte.

- Un elev de gimnaziu din Constanța a trait momente traumatizante, acesta fiind batut cu bestialitate de trei femei, chiar în holul unitații de învațamânt. Întreg incidentul a fost filmat, iar imaginile au fost postate pe Facebook de mama baiatului agresat.În…

- S-a intamplat ieri dupa-amiaza, intr-o pauza, sub ochii celorlalti elevi, care au filmat incidentul. Printre ei a fost si sora baiatului care si-a sunat ingrozita mama. Femeia vrea acum sa se faca dreptate.

- Federatia Sindicatelor din Educatie (FSE) "Spiru Haret" atrage atentia, intr-o scrisoare deschisa adresata clasei politice din Romania, ca scoala romaneasca este "bombardata in mod haotic" de masuri manageriale, financiare, fiscale si de personal cu efecte dezastruoase asupra intregii societati.…

- Politistii din Braila au declansat o ancheta dupa ce un adolescent de 17 ani, elev al Colegiului National Nicolae Balcescu din Braila, a fost batut marti de cinci tineri, care nu sunt elevi ai acestei scoli si care au intrat in unitatea de invatamant in timp ce paznicul s-ar fi aflat la o alta intrare…

- Politistii au inceput o ancheta la Scoala din Fundeni-Zarnesti, judetul Buzau, dupa ce o eleva de 12 ani a fost batuta crunt de un baiat, chiar in microbuzul scolar, care se deplasa catre domiciliile copiilor. Altercatia a fost filmata de un coleg si trimisa familiei victimei. Soferul spune ca si-a…

- Sala de clasa nu are doar rolul de a gazdui cursuri la Colegiul „Mihai Viteazul” din Ineu. Mai nou, a devenit locul de desfașurare a unor operațiuni periculoase. Cel puțin asta demonstreaza o intamplare petrecuta vineri, 19 ianuarie, la școala, cand cativa elevi au provocat o explozie, dupa ce au…

- Este ancheta la un liceu din județul Arad, dupa ce un elev din Ineu a aruncat catedra in aer cu o petarda de mare putere. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar Judetean Arad, Emilia Soriteu, a declarat, sambata, conform Mediafax , ca a fost inceputa o ancheta de catre conducerea Colegiului…

- O scena violenta a avut loc, in aceasta dimineața, intr-o școala din vestul țarii. Un baiețel in varsta de 10 ani, inscris la o școala din Calan, județul Hunedoara, a sesizat poliția orașului, in jurul orei 09.15, cu privire la faptul ca a fost batut de invațatoare, in sala de clasa. Incidentul s-a…

- Un adolescent rus a atacat cu toporul un grup de elevi si a dat foc scolii la care invata. Sase persoane au fost ranite in urma acestui atac. Incidentul a avut loc vineri. Comitetul de Ancheta a transmis ca atacatorul, un licean, a atacat un grup de elevi de clasa a saptea in fata scolii,…

- Un nou atac armat s-a produs la o școala în Rusia. Vineri dimineata, 19 ianuarie, în cartierul Sosnov Bor, din Ulan-Ude (capitala Buryatiei), un elev de clasa a IX-a i-a atacat pe colegii de scoala din clasa a șaptea, dupa care a dat foc școlii scrie pginaderusia.ro. Șapte persoane,…

- Politistul din Simleu Silvaniei care si-a batut un coleg, marti, dupa o petrecere la un restaurant din localitate, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, joi, sub acuzatia de tentativa de omor, victima sa fi...

- Inspectoratul de Politie al Judetului Gorj deruleaza in acest moment o ancheta la Scoala din Pestisani, dupa ce doi elevi ar fi fost implicati intr-o altercatie. In conflictul respectiv ar fi intervenit si un adult. Potrivit Inspectoratului de Politie al ...

- Incident socant la petrecerea de bilant ndantul a Politiei din Simleu Silvaniei. Un agent de la ordine publica aproape ca si-a omorât în bataie un coleg si l-a abandonat într-un sant, relateaza Graiul Salajului.

- Elevii si prescolarii s-au intors la cursuri, astazi, dupa vacanta de iarna care a inceput in 23 decembrie si care a durat trei saptamani, potrivit calendarului anului scolar 2017-2018.Elevii din toate ciclurile de invatamant vor mai avea o vacanta intersemestriala intre 3 februarie 2018 si 11 februarie…

- Ce n-au voie sa faca elevii la școala: elevii nu mai au voie sa țina telefoanele asupra lor in ore, dar nici nu mai fac serviciu pe școala. Nu mai sunt pedepsiți daca nu-și iau uniforma, dar primesc 1 in catalog pentru copiat. Una calda, alta rece. Cam așa ar cataloga reprezentanții Consiliului Elevilor…

- Violența în școli cunoaște un nou episod. Doua eleve au fost filmate în timp ce se bateau, spre amuzamentul colegilor. Totul a avut loc la Școala 'Ion Creanga' din comuna constanțeana Albești. Nu se știe înca de la ce a început cearta dintre cele doua. Pe filmulețul postat…

- Incidentul s-a petrecut miercuri dimineața, in jurul orei 9. Barbatul cunoscut cu probleme psihice, in varsta de 43 de ani, a observat un BMW ce staționa cu motorul pornit in fața unui imobil. A vazut ca nu este nimeni la volan și a sarit in mașina, iar apoi a plecat. Nu a observat insa ca…

- Incident grav la Scoala numarul 5 din Buzau: marti 12 decembrie a.c.: doi elevi de clasa a 6-a, l-au amenintat cu moartea pe un alt elev de clasa a 8-a. Ulterior s-a trecut si la lovirea acestuia din urma. Agresorii sunt fii unui cunoscut tigan din municipiu si se pare ca la perchezitie i s-ar fi gasit…

- Un tanar, de 28 de ani, din Motru, a fost retinut de politistii gorjeni pentru comiterea infractiunii de violenta in familie. Barbatul este acuzat ca si-ar fi agresat sotia, in varsta de 20 de ani. Oamenii legii au fost sesizati chiar de catre tanara agresata care le-a povestit acestora ca, in timp…

- Un adolescent de 16 ani, imbracat in Mos Craciun, ar fi fost agresat de agentii de paza a unui centru comercial din capitala. Incidentul a avut loc intr-un centru comercial din Capitala, unde copilul, imbracat in Mos Craciun, ar fi adunat suma de 70 de lei din cersit.

- "Avem strategia privind combaterea violentei in scoli. In ultimii trei ani de zile, numarul actelor de violenta s-a injumatatit, putem spune ca, de la treizeci si ceva de mii am ajuns anul trecut la 18.000. Avem cateva proiecte de succes, unul dintre ele este «Butonul de panica».O adaptare a acestei…

- Elevii de clasa a opta de la școala din localitatea Poroschia, județul Teleorman, care au fost filmați in timp ce iși bateau și umileau profesoara de Educație Civica au intrat in atenția Poliției. Dupa ce au vazut filmulețul facut chiar de unul dintre baieți, in care el și alți doi colegi iși bat și…

- Imaginile neputintei din invatamant vin dintr-o scoala din Teleorman, unde mai multi elevi au atacat o profesoara chiar in sala de clasa. Au incoltit-o si au filmat-o, in timp ce un adolescent a lovit-o in mod repetat. In injuraturile elevilor de clasa a opta, dascalul a parasit ora. A fost o gluma,…

- In judetul Timis, manualele pentru elevii de clasa a V-a au ajuns in scoli, insa multi dintre profesori se plang ca au fost concepute mai degraba pentru liceeni sau studenti si nu pentru copii de zece ani. In cazul unuia dintre manualele de biologie, se poate spune ca exista un munte de concepte si…

- Un student a ajuns cu fața sparta la spital dupa ce a fost batut, cu un box metalic, de catre un coleg. Incidentul a avut loc noaptea de joi spre vineri, intr-unul din caminele Universitații de Științe Agricole și Medicina Veterinara din Timișoara.

- Iosif Mihai va implini, in 26 decembrie, doi anișori. Surioara lui Ramona Alexandra iși va sarbatori ziua chiar in 25 decembrie, cand va implini trei anișori. Se spune ca persoanele nascute in preajma sarbatorilor au o doza mai mare de noroc, iar caile li se deschid cu totul altfel in viața. Pentru…

- Incidentul de la Caminul de batrani "Sf. Constantin si Elena" din Bucium a fost inregistrat la finalul saptamanii trecute, pe data de 9 noiembrie. Un pensionar ce statea la azil de mai multi ani a fost agresat de un coleg de camin, cu cativa ani mai tanar. Surse din cadrul institutiei au precizat…

- Incidentul s-a petrecut in localitatea Cenei din judetul Timis. Proprietarul casei a vorbit cu cei trei tineri sa-i faca anumite lucrari de reparatii. Oamenii au venit, s-au apucat de treaba, insa atunci cand a venit momentul platii cei trei tineri au vazut negru in fata ochilor. Nemultumiti…

- Un elev a fost injunghiat la o școala din Alexandria de tatal unui copil care a venit sa opreasca un conflict. Tanarul, in varsta de 18 ani, a ajuns in stare grava la spital. Incidentul a avut loc pe terenul de sport al...

- Cei doi elevi ieseni s-au calificat la concurs in urma unui parteneriat al liceului cu „Soft and Grace", prima scoala de gatit pentru copii si adulti din Iasi. Ispir Christos, din clasa a XII-a, si Butnaru Daniela Mirela, eleva in clasa a XI-a, sunt cei doi elevi care vor reprezenta scoala ieseana,…

- Saptamana a inceput cum nu se poate mai „bine" pentru elevii școlii primare din satul Vacarea, comuna Danesti, care, luni dimineața, s-au trezit trimiși acasa chiar de cum au dat sa intre in clasa in care inv...

- Incident incredibil la unul dintre colegiile naționale renumite din Ploiești. Un deputat prahovean, profesor și el la un alt liceu din oraș, a dezvaluit vineri, pe pagina sa de Facebook, ca un prieten l-a sunat și i-a povestit ca fiul sau a fost tuns la școala de catre profesoara de matematica, nemulțumita…

- Incidentul a avut loc miercuri seara pe o artera aglomerata din Galați. Polițistul, care se afla in timpul liber i-a atras atenția unei femei ca a parcat neregulamentar. Femeia, in loc sa-și mute...

- O explozie puterica a zguduit o școala din nord-vestul țarii africane Tanzania, dupa ce mai mulți copii au gasit o grenada și s-au jucat cu ea. Cel puțin șase au murit și alți 25 au fost raniți in urma deflagrației, relateaza BBC news. Incidentul a avut loc in regiunea Kahera, aflata in apropiere de…

- O femeie in varsta de 52 de ani care conducea un SUV a pierdut controlul autovehiculului si a intrat intr-o cladire din lemn in care se tineau cursuri. Soferul a fost transportat la spital pentru analize privind alcoolemia. "Vehiculul a patruns destul de mult in cladire si din pacate mai multi…

- Imagini șocante, surprinse in timpul unui scandal dintre doi cerșetori in scaune cu rotile in Piatra Neamț. Barbații s-au lovit cu pumnii și s-au scuipat ziua in amiaza mare intr-o piața din oraș, sub privirile trecatorilor. Un martor a filmat intreaga rafuiala, pentru amuzament. Va avertizam! Urmeaza…