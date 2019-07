Un alt câine a fost omorât de urs în Alba "Un echipaj de jandarmi a patrulat pana in jurul orei 6,00", a transmis purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Alba, Adela Buga.



Unul din cei doi ursi observati in mai multe randuri in ultimele doua saptamani in Paclisa a patruns, in noaptea de marti spre miercuri, intr-o gospodarie, unde a ucis un caine. Potrivit unor videoclipuri postate de localnici pe retelele de socializare, ursul a intrat in gospodaria unei familii, unde a patruns pana in adapostul porcilor. Ursul a atacat un porc si a omorat un caine. Sase jandarmi au incercat sa alunge ursul, tragand… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

