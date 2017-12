Un alt angajator cunoscut ia parte la sistemul de invatamant dual In judetul Dambovita, proiectul planului de scolarizare la invatamantul dual si invatamantul profesional, pentru anul scolar 2018-2019, stabilit in baza solicitarilor de scolarizare primite de la operatorii economici prevede ca pentru liceul tehnologic, a fost realizate un procent de 80,6%, adica 41 clase, cu 1.258 elevi la liceu tehnologic, clasa a-IX-a. La invatamantul profesional, planul de scolarizare propus a fost realizat in procent de 78,5%, din cele 30 clase propuse cu 840 elevi au fost realizate 25 clase, cu 659 elevi. Au fost realizate doua clase pentru invatamantul ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

Sursa articol: portalinvatamant.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politist local superior – Poliția Locala a Municipiului Targoviște Director financiar contabil – Spitalul Orasenesc Pucioasa Inspector (4 posturi) – Post-ul DAMBOVIȚA: Ce posturi in sistemul bugetar sunt scoase la concurs pe acest final de an apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Politist local superior – Poliția Locala a Municipiului Targoviște Director financiar contabil – Spitalul Orasenesc Pucioasa Inspector (4 posturi) – Post-ul DAMBOVIȚA: Ce postri in sistemul bugetar sunt scoase la concurs pe acest final de an apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Aproximativ 1250 de locuri pentru invațamantul profesional și dual au fost solicitate de agenți economici din județ, pentru anul școlar urmator. Analizarea acestor cereri a reprezentat unul dintre punctele de pe ordinea de zi a ședinței Comitetului Local De Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS)…

- In aceasta perioada, la Inspectoratul Școlar Județean Dambovița a fost analizata propunerea proiectului planului de scolarizare pentru invatamantul dual si Post-ul Proiectul planului de scolarizare in invatamantul dual și invatamantul profesional, pentru anul scolar 2018-2019, in județul Dambovița…

- Astazi, 20 decembrie, in sala mica de sedinte a Palatului Administrativ a avut loc ultima sedinta din acest an a Colegiului Prefectural condusa de prefectul judetului Satu Mare, Darius Filip. Primul subiect de pe ordinea de zi a fost prezentat de inspector școlar general, Calin Durla care a facut un…

- In aceasta perioada, la Inspectoratul Scolar Judetean Dambovita a fost analizat proiectul planului de scolarizare pentru invatamantul dual si invatamantul profesional, an scolar 2018-2019.

- Cunoscut pentru "cetele" de maidanezi, cai si vaci care misuna prin tot orasul fara ca nimeni sa le poata face ceva, Municipiul Moreni din Dambovita a devenit scena unui caz demn de gradiniile zoologice.

- ”Gala Performerilor” in invațamantul din județul Alba • Cei mai buni elevi și profesori din județul Alba pe anul 2016, premiați. La sala de evenimente Mercur Styl din Alba Iulia a inceput cea de-a de-a VII-a ediție a ”Galei Performerilor”, organizata de Consiliul Județean Alba, in colaborare cu Inspectoratul…

- Știri Arad. Ministrul Educației, Liviu Pop, a fost prezent vineri la Arad, unde a avut intalniri cu mai mulți conducatori de instituții de invațamant, cadre didactice și studenți. Intalnirile au avut...

- Conform calendarului prevazut, cele mai nordice regiuni ale țarii și teritoriul Svalbard din zona Arcticii au operat trecerea, la sfarșitul dimineții de miercuri, la sistemul digital, a anunțat Digitalradio Norge (DRN), o asociație a radiourilor publice și comerciale din Norvegia. Trecerea…

- Ați auzit cumva de placințelele de la Napadeni, Ungheni? Sau de cele de post, cu nuci, de la Seliștea Noua, raionul Calarași? Dar de ceramica de la Iurceni? De la Hoginești sau de la Ungheni? Ei bine, toate acestea, dar și altele, se regasesc intr-un studiu de identificare a produselor, bauturilor,…

- Soferii vor primi procesele verbale cu amenzi si in format electronic Foto: Arhiva / facebook.com/ministeruldeinterne Soferii vor primi procesele verbale cu amenzi si în format electronic. Politia Rutiera cumpara peste 3.500 de tablete pentru verificarea datelor despre conducatorii…

- Profesor din invatamantul profesional si tehnic din Alba, dar si consilieri scolari si elevi vor beneficia de activitati menite sa dezvolte specializarea in meserii. Actiunile sunt reunite intr-un proiect Erasmus+ castigat de Inspectoratul Școlar Județean Alba. In perioada 4-7 decembrie, institutia,…

- "Exista 100 de miliarde de celule in organism si fiecare are sase gigabytes de memorie. Activitatile celulare sunt coordonate de doua sisteme de comunicare intracelulara: sistemul nervos si sistemul endocrin.Sistemul nervos functioneaza prin impulsuri electrice care se deplaseaza de la o parte a corpului…

- Facebook va extinde si în alte tari folosirea software-ului sau de recunoastere a tiparelor comportamentale dupa succesul înregistrat de testele desfasurate în Statele Unite ce au vizat detectarea utilizatorilor cu intentii suicidare, au anuntat reprezentantii celei mai mari retele…

- Elevi din clasa a X-a care se pregatesc in domeniile turism si alimentatie publica la Colegiul Tehnic „Mihai Bacescu" Falticeni au derulat un stagiu de formare profesionala in hoteluri de patru si cinci stele din Valencia, Spania.Asa cum am aflat de la prof. Claudia Suseanu, directoarea ...

- Știri Arad. Waldemar Steimer este din Arad, iar pentru cei care nu il cunosc, Waldemar este chiar președintele DRW Arad (Deutsch-Rumanischer Wirtschaftsverein), adica, in traducere, Clubul Economic Germano-Roman din Arad. Acesta...

- Consilierii județeni din Alba vor supune spre aprobare, in ședința din luna noiembrie, un proiect de hotarare, finanțat de Comisia Europeana, care vizeaza promovarea invațamantului profesional și tehnic. Proiectul se numește „TECHNIC – TECHnical partNership towards Innovation and Cooperation for VET”…

- Conform Inspectoratului Școlar Județean Timiș, in Timiș sunt propuse pana la aceasta data, de agenții economici, in jur de 14 clase pe invațamant dual: Colegiul Henri Coanda – o clasa, Colegiul Ferdinand – patru clase, Liceul Auto – o clasa, Colegiul Tehnic de Vest -o clasa,…

- „In urma analizei condițiilor tehnice din documentația transmisa la minister, județul Buzau a fost desemnat județ-pilot. Prin urmare, in cadrul proiectului derulat de MEN se va realiza, incepand cu primul trimestru al anului 2018, informatizarea claselor in care invața elevii din clasele…

- Operatorii economici din judetul Buzau pot solicita scolarizarea in invatamantul dual si profesional, pentru diverse meserii, doar pana vineri, 17 noiembrie. Din pacate, elevii de clasa a VIII-a se feresc sa invete o meserie, chiar daca in cei trei ani de scoala sunt platiti si au un loc de munca asigurat.

- Invatamantul obligatoriu in Romania ar putea fi extins la 15 clase, fiind inclusi primii doi ani de gradinita si ultimii doi ani de liceu. Un proiect in acest sens se afla in dezbateri, la Camera Deputatilor. Potrivit legislatiei actuale, invatamantul obligatoriu cuprinde 11 clase, adica de la clasa…

- Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Alba a organizat, astazi 15.11.2017, o ședința de lucru cu directorii unitaților de invațamant profesional și tehnic. Principala tema a intalnirii a fost analizarea centralizarii solicitarilor de școlarizare in invațamantul dual și profesional pentru anul școlar…

- La Inspectoratul Școlar Județean Alba a fost, miercuri, ședința de lucru cu directorii unitaților de invațamant profesional și tehnic, pentru analizarea centralizarii solicitarilor de școlarizare in invațamantul dual și profesional pentru anul școlar 2018-2019. “Managerii unitaților de invațamant au…

- Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Alba a organizat, astazi 15.11.2017, o ședința de lucru cu directorii unitaților de invațamant profesional și tehnic. Principala tema a intalnirii a fost analizarea centralizarii solicitarilor de școlarizare in invațamantul dual și profesional pentru anul școlar…

- Beneficiarii acestui program sunt copii a caror varsta minima este aferenta grupei mijlocii de gradinița, care lucreaza deja individual cu terapeuții ATCA. La intalnirile bisaptamanale, care dureaza cate doua ore, sunt simulate orele de clasa din cadrul unei gradinițe, respectiv școli, unde terapeutele…

- Potrivit calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare in invațamantul dual si in invatamantul profesional pentru anul scolar 2018-2019, stabilit de Ministerul Educației Nationale, pana la data de 17 noiembrie operatorii economici din toate județele pot transmite solicitarile…

- Municipiul Alba Iulia deruleaza proiectul ”Alba Iulia-O istorie vizuala prin «amprente» celebre“. Rezultatul central al proiectului este un film documentar de tip travel, cu o durata de 25 de minute, subtitrat in 5 limbi de circulație internaționala. Documentarul „sudeaza“ epoci istorice, culturale…

- Operatorii economici care doresc sa infiinteze clase in invatamantul profesional si/sau invatamant dual, pentru anul scolar 2018-2019 trebuie sa stie ca a fost aprobat ordinul de ministru prin care este stabilit calendarul etapelor si actiunilor pentru stabilirea cifrei de scolarizare in invatamantul…

- Referent debutant – Primaria Comunei Ciocanesti Consilier și referent (3 posturi) – Primaria Comunei Morteni Referent – Primaria Comunei Morteni Post-ul Posturi disponibile in Dambovița, in sistemul public apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Conducerea Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Covasna face apel catre operatorii economici sa transmita solicitari de școlarizare in invațamantul dual și in invațamantul profesional pentru anul școlar 2018-2019, pana in 17 noiembrie (a.c.). Inspectorul școlar general al ISJ Covasna, prof. Kiss Imre,…

- Liceul Tehnologic, comuna Baltesti informeaza: In data de 16.10.2017 aparut Calendarul etapelor si actiunilor pentru stabilirea cifrei de scolarizare la invatamantul dual si la invatamantul profesional pentru anul scolar 2018 – 2019 din anexa 1 la OMEN 5360/16.10.2017, in care sunt stipulate urmatoarele:…

- Trei tineri din judetul Dambovita au fost retinuti, iar politistii si procurorii cer arestarea lor preventiva sub acuzatia ca au sechestrat si violat o femeie pe care unul dintre ei o cunoscuse pe Facebook.

- O situație statistica a Inspectoratului Școlar Județean Ialomița arata ca numarul cadrelor didactice calificate care sa predea elevilor inscriși in sistemul de Invațamant special este limitat. Concret, deși sunt disponibile peste 80 de posturi didactice la nivelul județului, doar aproape jumatate dintre…

- Polițiștii au descins la 35 de adrese din municipiul București și județle Giurgiu și Dambovița, intr-un dosar de frauda informatica. Anchetatorii spun ca un inspector din cadrul DITL Sector 5 a primit bani pentru a șterge din evidențe amenzi sau a le transfera pe numele unor persoane decedate. Procurorii…

- "Nu scad sub nicio forma si o luam de la capat: este un mecanism prin care salariile raman cel putin la fel, ele vor creste. A fost discutia daca aceasta masura aplicata la sistemul de stat este clar ca genereaza cresteri, fiindca statul, da, va transfera salariul brut de astazi pe suma care permitea…

- Trafic restricționat pe șoseaua Mihai Bravu din Capitala O intervenție majora a Apa Nova datorata unui canal colector vechi de 90 de ani care a a cedat și trebuie schimbat, a restricționat astazi circulația pe șoseaua Mihai Bravu. Apa Nova cere scuze bucureștenilor pentru disconfortul creat și s-a…

- UPDATE Barbatul scos din Dambovita de cativa trecatori a fost resuscitat si urmeaza sa fie transportat la Spitalul Clinic de Urgenta „Bagdasar-Arseni”, el fiind, in continuare, inconstient, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov. Un barbat a cazut, marti…

- Potrivit evidențelor Direcției Invațamant- Sanatate din cadrul Primariei Carei, in anul școlar 2017- 2018, in cadrul unitaților de invațamant din municipiul Carei sunt inscriși 4.829 de copii, in 215 grupe și clase. Dintre aceștia, 2.565 sunt la secția romana, 2.081 la secția maghiara, iar 183 la secția…

- Piata muncii are nevoie de absolventi de scoli profesionale, iar introducerea modelului german de invatamant dual ar putea acoperi nevoile angajatorilor, motiv pentru care companii precum Bosch investesc in formarea viitorilor angajati inca de la sfarsitul clasei a opta.

- Arctic Gaesti, liderul pietei de electrocas-nice din Romania, a incheiat un parteneriat strategic cu Liceul Tehnologic „Nicolae Cioranescu” si Primaria Municipiului Targoviste, pentru sustinerea primelor clase in regim de invatamant profesional dual din judetul Dambovita. Prin aceasta colaborare, Arctic…

- Arctic, liderul pietei de electrocasnice din Romania care detine cea mai mare fabrica de electrocasnice din Europa Continentala, a incheiat un parteneriat strategic cu Liceul Tehnologic „Nicolae Cioranescu” și Primaria Municipiului Targoviste pentru susținerea primelor clase in regim de invațamant profesional…

- Secretar al comunei – Primaria Comunei Crevedia Muncitor necalificat – Unitatea Administrativ Teritoriala Fieni Administrator patrimoniu – Colegiul National „Constantin Post-ul DAMBOVIȚA: Se organizeaza concurs pentru 20 de posturi vacante in sistemul bugetar apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Profesorii chiulesc de la ore din cauza cerintelor Ministerului Educatiei sau a Inspectoratului Scolar, spune coordonatorul lotului olimpic de matematica al Romaniei, Radu Gologan, in interviul acordat Libertatea. Radu Gologan mai spune ca, in ultimii ani, dascalii mai mult scriu hartii si fac dosare…

- In satele din Romania, apa inca vine la “galeata”. Doar o treime din cetațenii din zona rurala sunt racordați la sistemul public de distribuției a apei iar cel mai rau la acest capitol stau locuitorii din satele Olteniei. Advertisement Doar o treime din cetațenii care locuiesc in satele din Romania…

- In satele din Romania, apa inca vine la “galeata”. Doar o treime din cetațenii din zona rurala sunt racordați la sistemul public de distribuției a apei iar cel mai rau la acest capitol stau locuitorii din satele Olteniei. Advertisement Doar o treime din cetațenii care locuiesc in satele din Romania…