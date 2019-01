Un fost militar american se afla in detentie in Iran, unde a mers in vizita la prietena sa, a relatat marti New York Times, fapt ce risca sa accentueze tensiunile intre Washington si Teheran, potrivit AFP.



Michael R. White (46 de ani), originar din California, nu s-a mai imbarcat la zborul de intoarcere via Dubai in luna iulie, a marturisit mama sa cotidianului newyorkez.



Departamentul de Stat al SUA a anuntat ca are 'cunostinta de aceste informatii' de presa cu privire la detentia cetateanului american, dar a refuzat sa ofere mai multe detalii, invocand protejarea…