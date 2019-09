Un tanar 21 de ani, in timp ce conducea un autoturism , pe DJ 282 C, dinspre Vladeni catre Halceni, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare si a parasit partea carosabila, intrand in coliziune cu un copac. In urma impactului a rezultat decesul tanarului. A fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa, anunta "Atentie Politia Iasi". SURSA FOTO: "Atentie Politia Iasi"