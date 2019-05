Stiri pe aceeasi tema

- Administrația locala a Municipiului Campia Turzii a pregatit un week-end de excepție, in perioada 17-19 mai 2019, care are menirea de a oferi familiilor din orașul nostru prilejul de a petrece cateva... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- O reprezentanța Chevrolet din Louisiana ofera o recompensa de 25,000 de dolari oricarei persoane care deține informații despre jaful care a avut loc zilele trecute la centrul de vanzari auto. Hoții au furat roțile a 31 de vehicule, facand o paguba de peste 120.000 de dolari. Departamentul de Poliție…

- Opt persoane, intre care trei copii, au murit in timpul tornadelor insotite de rafale de vant puternice si de inundatii in Texas si Louisiana. Doi copii si-au pierdut viata in comitatul Angelina din Texas in momentul in care masina in ...

- Ministrul Agriculturii a anuntat ca va merge la Bruxelles in zilele urmatoare sa ceara derogare pentru vanarea cormoranilor in Romania. La sfarsitul lunii ianuarie, ministrul roman a provocat stupoare in Comisia de Pescuit a Parlamentului European cand a afirmat ca in tara noastra cormoranii inoata…

- Un barbat in varsta de 59 de ani, de care familia lui nu mai știa nimic din luna ianuarie, a fost gasit inecat in lacul de acumulare Lipoveni. Corpul neinsuflețit a fost observat miercuri seara de un angajat de la un punct de lucru de la Lacul de acumulare Lipoveni, care a sunat la 112. Un echipaj de…

- O delegatie de experti din cadrul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura participa miercuri, la Bruxelles, la reuniunea tehnica a Comisiei Generale pentru Pescuit in Marea Mediterana (GFCM) din cadrul Grupului de lucru al Comisiei Europene, a anuntat, miercuri, Ministerul Agriculturii si…

- Un jurnalist de opinie american a cerut revenirea organizației rasiste Ku Klux Klan care a linșat peste 4.000 de oameni, majoritatea afro-americani. Editorialistul unei mici publicații a reacționat și mai violent atunci cand i s-a atras atenția asupra derapajului, spunand ca spanzuratorile ar trebui…