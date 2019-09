Stiri pe aceeasi tema

- Fostul congresman de Carolina de Sud, Mark Sanford, il va concura pe presedintele american Donald Trump in alegerile primare din Partidul Republican, potrivit unui anunt facut de acest politician duminica intr-un interviu la postul Fox News, transmite Reuters, potrivit Agerpres. "Sunt aici pentru…

- Joe Walsh, un fost congresman conservator, in prezent moderator al unei emisiuni de radio, a devenit duminica al doilea republican care il va concura pe presedintele Donald Trump pentru nominalizarea drept candidat la Casa Alba din partea partidului in alegerile din 2020, transmite Reuters, potrivit…

- Presedintele american Donald Trump anunta ca vicepresedintele Mike Pane ramane partenerul sau de echipa in campania in vederea alegerilor prezidentiale din noiembrie 2020, relateaza Reuters.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump a avertizat marti China sa nu astepte incheierea primului sau mandat la Casa Alba pentru a finaliza un acord comercial, afirmand ca daca va castiga alegerile prezidentiale din noiembrie 2020 rezultatul ar putea fi niciun acord sau unul mai dificil, relateaza…

- Partidul Republican din SUA si presedintele Donald Trump au primit donatii in valoare de 105 milioane de dolari in trimestrul al doilea din acest an; din acest total, 54 de milioane au fost directionate catre campania pentru realegerea la Casa Alba, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Conform…

- Partidul Republican din SUA si presedintele Donald Trump au primit donatii in valoare de 105 milioane de dolari in trimestrul al doilea din acest an; din acest total, 54 de milioane au fost directionate catre campania pentru realegerea la Casa Alba, transmite Reuters. Conform anuntului facut marti de…

- Președintele american Donald Trump a declarat vineri într-un interviu pentru Fox News ca ar anunța "cu siguranța" autoritațile în cazul unor ingerințe straine într-o campanie din Statele Unite, relateaza site-ul agenției Reuters citat de Mediafax.Într-un interviu…

- Presedintele american Donald Trump si presedintele chinez Xi Jinping se vor intalni, cel mai probabil, in marja summitului G20 din Japonia de la sfarsitul lunii iunie, a declarat Hogan Gidley, un purtator de cuvant al Casei Albe, relateaza Reuters.Gidley a precizat insa ca intalnirea nu a fost…