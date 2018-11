Stiri pe aceeasi tema

- Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist, principala formatiune de opozitie din Marea Britanie, a declarat ca un al doilea referendum pentru Brexit este o optiune pentru viitor, mai degraba decat pentru prezent, relateaza Reuters. Laburistii au afirmat ca nu vor sustine proiectul de…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a afirmat joi ca Uniunea Europeana doreste sa aiba in viitor, pe cat posibil, relatii mai stranse cu Marea Britanie in ce priveste comertul, securitatea si problemele internationale, dar ca nu va ceda in legatura cu valorile si interese sale fundamentale…

- Liderul Partidului Laburist britanic de opoziție, Jeremy Corbyn, il va avertiza pe negociatorul-șef UE, Michel Barnier, despre pericolele unui Brexit "fara acord" in timpul vizitei de la Bruxelles de joi, a anuntat partidul sau, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Corbyn a declarat, miercuri,…

- Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist, principala formatiune de opozitie din Marea Britanie, s-a declarat duminica impotriva organizarii unui nou referendum privind Brexit-ul, insa a promis ca va respecta opinia majoritatii membrilor partidului sau, reunit timp de patru zile la Liverpool in…

- Primarul Sadiq Khan a pledat ieri pentru a doua consultare populara privind divortul regatului de UE, avertizand ca Marea Britanie risca deruta in afara blocului comunitar, fara un acord cu Bruxelles. Dezbaterea contra sau pentru unui al doilea referendum s-a intetit iar in Marea Britanie. Premierul…

- Khan a declarat ca "timpul se scurge cu rapiditate" in timp ce guvernul condus de Theresa May pare a fi "nepregatit si intr-o stare de confuzie". Esecul in a ajunge la un acord cu Bruxellesul sau un acord prost ar putea face ca Marea Britanie sa piarda 500.000 de locuri de munca, sa nu aiba personal…

