Un al doilea fost vicepresedinte al tarii a fost arestat in Iran

- Fostul vicepresedinte iranian Rahim Mashaei a fost arestat, a informat presa locala sâmbata, la câteva zile dupa ce un alt vicepresedinte al tarii a fost închis pentru coruptie.

- Fostul vicepresedinte iranian Rahim Mashaei a fost arestat, a informat presa locala sambata, la cateva zile dupa ce un alt vicepresedinte al tarii a fost inchis pentru coruptie, transmite dpa. Faptele pentru care a fost arestat Mashaei, un aliat apropiat al ex-presedintelui ultraconservator…

- In al doilea joc al turneului 6-9 din cadrul fazei secunde a Ligii Naționale de baschet feminin, in Sala „Antonio Alexe” din Oradea, CSU Alba Iulia a pierdut cu ICIM Arad, scor 45-69 (11-20, 10-12, 13-17, 11-20), continuand seria intermitena a eșecurilor din 2018. Dupa eșecul de ieri cu SCM Timișoara,…

- Un sofer turc a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce politistii de frontiera giurgiuveni au depistat doi cetateni irakieni care au incercat sa intre ilegal in Romania urcati pe sasiul camionului de catre sofer, se arata intr-un comunicat de presa emis luni de ITPF Giurgiu. "Politistii…

- Sportiva romana Larisa Florian a ocupat locul doilea in limitele categoriei 52 kg, la Grand Prix-ul de judo de la Agadir (Maroc), dupa ce a fost invinsa in finala de elvetianca Evelyne Tschopp. Alexandra-Larisa Florian a invins-o in optimi pe Lamia Eddinari (Maroc), in sferturi a trecut de germanca…

- Subofiterul de politie din Arad care marti dupa-amiaza a condus beat si a accidentat mortal un barbat care traversa strada regulamentar, pe o trecere de pietoni, a fost arestat preventiv, miercuri, pentru 30 de zile.

- Atacul cu bomba, care o provocat incendiu la sediul din Ujgorod al Societații culturii maghiare din Transcarpatia, a fost organizat de un locuitor al Transnistriei, a declarat guvernatorul regiunii ucrainene Transcarpatia, Ghenadi Moskal, pe pagina sa de Facebook. „Cu regret trebuie sa constat ca printre…

- Politia federala a Indiei a arestat inca patru persoane suspectate in cazul fraudei de 1,8 miliarde de dolari, care a avut loc la filiala din sudul orasului Mumbai a Bancii Nationale Punjab si care este considerata cea mai mare frauda bancara din istoria tarii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Gabriela Firea a anunțat ca nu ia in calcul vreo candidatura la prezidențiale, ci se gandește daca va candida pentru al doilea mandat de primar al Capitalei. Cert e ca va candida la Congresul PSD pentru funcția de vicepreședinte PSD. "Ma gandesc și ma voi consulta cu familia daca voi candida…

- Tanara actrița și soțul sau, Cosmin Curticapean, se rasfața pe plajele insorite din Dubai, fugind de vremea rea și capricioasa din Capitala! Laura Cosoi traiește magia maternitații! Actrița mai are puțin și intra in ultimul trimestru de sarcina, fiind deja insarcinata in luna a șasea. Emoționata și…

- Judecatorii constanțeni au dispus, in aceasta dupa amiaza, arestarea preventiva pe 15 zile a șoferului de 22 de ani care, seara trecuta, a omorat un copil de 2 ani și a ranit grav trei persoane pe trecerea de pietoni.

- Cristina Neagu (29 de ani) primeste 22.000 de euro in fiecare luna de la CSM Bucuresti. Interul stanga se uita, astfel, de sus la vedetele de la FCSB, e depasita doar de Ibrahima Balde (CFR Cluj) in topul celor mai bine platiti sportivi din Romania si are cel mai mare salariu al unui bugetar roman.

- Cei doi tineri au petrecut impreuna acasa la unul dintre ei pana cand au ajuns la o discutie despre o fata pe care amandoi o iubesc. Pentru ca bausera mult, spiritele s-au incins rapid. Unul dintre tineri a scos o sabie si si-a injunghiat prietenul. Scena a fost filmata de agresor cu telefonul mobil,…

- Alegerile pentru postul de președinte al Federației Romane de Handbal, desfașurate ieri, la Rin Grand Hotel din București, au avut parte de suspans maxim. Astfel, Alexandru Dedu a reușit sa caștige al doilea mandat in fruntea FRH, dupa ce a adunat 100 de voturi in turul al doilea de scrutin al ...

- Omul de afaceri italian Ariganello Pasqualino, arestat la Alba Iulia in 6 februarie pentru infractiuni economice comise in Italia, fusese declarat mort de familia sa. Italianul avea legaturi cu gruparea mafiota ’ndrangheta. Ariganello Pasqualino a fost condamnat in Italia la 9 ani si 3 luni de inchisoare,…

- Patronul Realitatea TV Cozmin Gușa susține ca președintele Klaus Iohannis are ”timp” deoarece jocul pentru alegerile prezidențiale se va face efectiv din iulie 2019. „In 2018, niciun partid nu va lua decizii despre posibilele candidaturi. De la inceputul anului viitor, vom avea președinția Uniunii Europene,…

- Un barbat de 37 de ani, din Titu, urmarit la nivel international pentru furt in banda organizata in forma agravanta si fraude informatice, a fost arestat pentru 15 zile, urmand sa fie extradat in Germania, potrivit unui comunicat al IPJ Dambovita, remis, miercuri, AGERPRES. Mandatul european de arestare…

- Un individ care a incercat sa patrunda in sediul Administratiei prezidentiale iraniene a fost impuscat si arestat de fortele de securitate, a declarat guvernatorul adjunct al Teheranului, citat de agentia de stiri Fars, informeaza cotidianul The Independent.

- Cluj Napoca, Oradea, Constanta, Iasi, Craiova, Bucuresti si Timisoara sunt orasele in care Iuliana Tudor si echipa emisiunii Vedeta populara de la TVR 1 organizeaza preselectii pentru sezonul al doilea al talent-show-ului de folclor. Incep preselectiile pentru cel de-al doilea sezon Vedeta populara,…

- Un om al strazii care a furat de la victimele atacului terorist de la Manchester Arena, din timpul concertului Arianei Grande, a fost arestat, scrie BBC. Chris Parker a fost numit erou dupa ce a declarat ca a...

- Politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Floresti au retinut, pentru 24 de ore, un barbat depistat în trafic, la volanul unui autoturism, care se afla sub influenta alcoolului si nu avea permis de conducere. Fata de barbat era dispusa masura arestului la domiciliu pentru alte infractiuni.…

- In cel de-al doilea dosar in care au fost trimisi in judecata o parte dintre stapanii de sclavi din Berevoesti, inculpatii au primit pedepse aproape triple. Sentinta Tribunalului Arges nu este insa definitiva.In primul dosar, prin sentinta definitiva, stapanii de sclavi au primit pedepse blande, cuprinse…

- Guvernul finlandez le-a cerut joi partidelor din opozitie sa sustina in parlament adoptarea rapida a unui proiect de lege privind monitorizarea comunicatiilor, pe fondul ingrijorarilor legate de actiuni de spionaj ale unor puteri straine si dupa primul atac terorist de pe teritoriul tarii, transmite…

- Subofiterul Florin Oprea, din Dambovita, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. El este acuzat de omor, dupa ce a injunghiat-o pe Alexndra Marin, 25 de ani, intr-un salon de cosmetica din Titu.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, transmite un mesaj de ziua Unirii Principatelor Romane, in care spune ca trebuie sa ne gandim la istoria si la viitorul Romaniei, dar face si un apel catre toti romanii. "Am intrat in anul Centenarului și trebuie sa ne amintim, așa cum o facem in fiecare…

- Candice Swanepoel si-a anuntat fanii printr-o postare pe Instagram ca ea si partenerul ei, Hermann Nicoli, asteapta cel de-al doilea copil. Modelul Victoria’s Secret, in varsta de 29 de ani, a postat recent pe contul sau de Instagram o fotogriafie cu ea si fiul sau in varsta de 15 luni,…

- Daca la sfarșit de saptamana drumarii au avut de lucru cu ninsorile din zona de munte a Moldovei, conform avertizarilor meteorologice, incepand cu dimineața de luni, 22 ianuarie 2018, frontul atmosferic se muta spre sudul regiunii, unde se așteapta intensificari ale vantului și ninsori viscolite. Pe…

- Fratele DJ-ului din Dej cercetat pentru trafic de droguri a fost arestat preventiv pentru o perioada de 25 de zile, dupa ce anchetatorii au descoperit ca el era cel care furniza drogurile din Spania. Cei doi frați sunt cercetati in stare de arest preventiv pentru trafic de droguri. Magistratii Curtii…

- Administratia Nationala de Meteorlogie a emis, joi, o atentionare cod portocaliu de vant puternic, ninsori viscolite si zapada spulberata, pentru mai multe judete din centrul tarii si pentru judetul Tulcea. Alte zone din estul tarii sunt sub atentionare cod galben.

- Perechea Horia Tecau/Jean-Julien Rojer (Romania/Olanda), cap de serie numarul 3, a invins, joi, cu scorul de 6-4, 6-3, echipa argentiniana Guillermo Duran/Andres Molteni, calificandu-se in turul al doilea al probei de dublu de la Australian Open.

- Iulia Putinteva din Kazahstan, locul 54 WTA, a invins-o, marti, cu scorul de 7-5, 7-6 (6),pe britanica Heather Watson, locul 68 WTA, in primul tur al Australian Open.Meciul a durat doua ore si 16 minute, iar Putinteva va evolua in faza urmatoare pentru prima data cu Ana Bogdan, anunța News.ro.…

- Doi barbați, cu varsta cuprinsa intre 24 și 44 de ani, din orașul Dondușeni, au fost reținuți de politisti, fiind suspectați de comercializarea drogurilor. Banuitii vindeau droguri de tip heroina, amfetamina, extazy și marijuana in nordul țarii.

- Un consilier judetean din Giurgiu a fost arestat pentru fapte de camatarie, el deposedand mai multe persoane de proprietati si bunuri, dupa ce acestia nu au mai reusit sa returneze imprumutul, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Justitia argentiniana a ordonat vineri punerea in libertate a lui Amado Boudou, vicepresedinte al Cristinei Kirchner intre 2011 si 2015, plasat in arest preventiv la inceputul lui noiembrie intr-o afacere de venituri ilicite si spalare de bani, transmite AFP. Curtea federala pentru probleme…

- La nivelul intregii populatii a Ungariei, doar 20% sunt de acord ca maghiarii din afara granitelor tarii sa participe la alegerile parlamentare din Ungaria din 8 aprilie, potrivit unui sondaj citat de Rador. 70% din populatie se opune participarii maghiarilor din strainatate, 40% chiar ar retrage dreptul …

- Carlos Sainz a devenit castigatorul celei de-a sasea etape a Raliului Dakar. Veteranul de 55 de ani a ajuns primul la finis, reusind sa-i devanseze pe liderii clasamentului, Stephane Peterhansel si Nasser Al-Attiyah.

- Carbuneștenii pot respira ușurați. Barbatul bolnav de tuberculoza, care a bagat frica in oamenii din localitate, prin comportamentul sau agresiv, a fost arestat preventiv, aseara, de magistrații Tribunalului Gorj. „Admite contestatia Parchetului de pe langa Targu-Carbunesti. Admite…

- Inca un accident de circulatie mortal s-a produs pe DN 1, la Comarnic, in jurul orei 9, la scurt timp dupa evenimentul rutier in care au fost implicate un TIR si un autoturism, in jurul orei 8. De aceasta data, doua autoturisme au intrat in coliziune. Potrivit IJP Prahova, unuia dintre soferi…

- Polițiștii carașeni cauta un barbat banuit ca in urma cu cateva zile a furat din locuința unui batran 13.800 de lei și 10 galbeni. ”In data de 4 ianuarie a.c., in jurul orei 12.15, politiștii municipiului Caransebes au fost sesizați prin apel la 112 de catre un batran in varsta de 79 de ani, din […]…

- Banca Nationala a anuntat joi ca va incepe schimbarea bancnotelor si monedelor romanesti. În conformitate cu prevederile art. 14 și art. 17 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României și cu prevederile Legii nr.146/2016 pentru modificarea Legii…

- Zilele de vacanța prilejuite de trecerea in noul an reprezinta o buna ocazie pentru iubitorii de munte și de peisaj hibernal sa fie tentați de o excursie in stațiuni turistice aflate nu departe de Timișoara, iar oferta din județul Hunedoara este deosebit de generoasa. Cea mai veche stațiune din Valea…

- Mai multe persoane au fost ranite in urma viscolului si a rafalelor puternice de vant care au perturbat traficul in nordul si centrul Japoniei, conform media locale citate miercuri de DPA. Un sistem de joasa presiune a condus, marti, la depunerea unui strat de zapada de 50-70 de centimetri in zonele…

- Cel de-al doilea raport Kroll, o parte a caruia a fost facuta publica zilele trecute, nu informeaza cetațenii Moldovei referitor la nimic nou și nu dezvaluie numele celor vinovați de furtul din sistemul bancar al țarii. Declarația in cauza a fost facuta de deputatul din partea Partidului Socialiștilor,…

- Presedintele cubanez Raul Castro isi va ceda postul in aprilie 2018, a anuntat joi Adunarea Nationala, dupa ce a adoptat prin vot o amanare cu doua luni a scrutinului care urmeaza sa-l desemneze pe succesorul sau, relateaza AFP.

- Șoferii din vestul țarii sunt sfatuiți sa aiba grija cum conduc, in aceasta dimineața. Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca, pana la ora 11.00, județele Timiș și Arad sunt sub cod galben de ceața. Avertizarea meteo este valabila pentru zonele joase din cele doua județe. Astfel, vizibilitatea…

- In pregatirea numarului pe ianuarie al revistei Historia, am avut o discuție cu colegii mei de redacție. Mi s-a confirmat, cu acest prilej, un adevar semnalat de niște camarazi de sala de lectura la BAR: Numarul pe decembrie 2017, conținind un dosar despre Regele Mihai, semnalat de fotografia lui Mihai…