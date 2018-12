Un al doilea cetatean canadian, Michael Spavor, a fost dat disparut in China de cand a fost interogat de autoritati din aceasta tara, a declarat joi purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe canadian, Guillaume Berube, AFP. "Lucram intens pentru a afla unde se afla", a adaugat el, despre acest cetatean care locuia in China. "Suntem informati ca un cetatean canadian ne-a contactat pentru ca a fost interogat de autoritatile chineze", a declarat miercuri ministrul de externe canadian, Chrystia Freeland, in cursul unei conferinte de presa la Ottawa. "Nu l-am putut contacta de cand ne-a avertizat.…