Stiri pe aceeasi tema

- Politia germana a perchezitionat miercuri dimineata sapte apartamente in orasul Oberhausen, din vestul Germaniei, actiune in timpul careia a arestat opt persoane suspectate de ajutor acordat gruparii teroriste Statul Islamic, au anuntat autoritatile de la Berlin, scrie agerpres.

- Nu mai putin de 199 de prahoveni au avut nevoie de ajutor medical pentru ca au intrecut masura la masa de Pasti. Potrivit unui raport al Serviciului de Ambulanta Prahova, cele mai multe solicitari pentru excese alimentare au fost in Duminica Pastelui.

- PS Florentin a mentionat ca din partea eparhiei sale s-au înscris pe liste, pentru a fi prezente la vizita Papei, peste 6.200 de persoane. „Ne bucuram ca în acest an, la celebrarea liturgica din 2 iunie, pe Câmpia Libertatii, Pontiful Roman Papa Francisc va ridica la…

- In anul 2017, in Italia, 5.058.000 (8,4%) de oameni traiau in saracie absoluta. Condițiile minorilor raman critice: 12,1% dintre aceștia fiind intr-o stare de saracie absoluta. Intre 2016 și 2017, saracia sau excluziunea sociala a scazut in in Europa, insa continua sa afecteze 22,4% din populație (113…

- Sute de mii de persoane au inca nevoie de asistenta umanitara dupa ce ciclonul Idai a lovit statele africane Mozambic, Zimbabwe si Malawi in luna martie, noteaza Reuters. Peste 1.000 de persoane si-au pierdut viata in urma furtunii, a inundatiilor provocate de aceasta si a ploilor torentiale care au…

- Miercuri, Guvernul Romaniei a aprobat acordarea unor ajutoare de urgența in valoare de 550.200 de lei pentru 147 de familii și persoane aflate in situații de necesitate și care sunt vizate de excluziunea sociala. Guvernul a aprobat astazi, prin intermediul unei Hotarari, acordarea unor ajutoare de urgenta…

- Un accident a avut loc in aceasta dupa amiaza la o trecere la nivel cu calea ferata din judetul Neamt.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Petrodava Neamt, Adrian Rotaru, in accident au fost implicate un tren de persoane inter regio si un autoturism. Accidentul a avut loc in comuna Cordun, sat Cordun.Din…

- O conferința a Națiunilor Unite a asigurat marți o suma de 2.6 miliarde$ (2.3 miliarde de euro) din donații pentru a ajuta milioanele de persoane care se confrunta cu foametea in Yemenul devastat de razboi. Cu mai mulți bani stranși comparativ cu anul trecut, ONU a catalogat sesiunea de colectare de…