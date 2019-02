Stiri pe aceeasi tema

Antarctica va pierde o bucata mare de gheața dupa ce un ghețar cu o suprafața de peste 1500 de kilometri patrați urmeaza sa se desprinda. Doua crapaturi aparute in raftului de gheața Brunt vor face ca o porțiune de peste 1.500 de kilometri patrați sa se desprinda, anunța NASA. Acest lucru va duce la…

- Antarctica va pierde in curand un bloc de gheata cu o suprafata de peste 1.000 de kilometri, potrivit NASA, ceea ce va genera un aisberg de doua ori mai mare decat orasul New York, relateaza EFE. NASA a asigurat intr-un comunicat ca blocul de gheata se va desprinde printr-o fisura care a aparut in octombrie…

- Statele Unite sunt sub asediul frigului, zilele acestea, din cauza unui front polar care traverseaza America. La Chicago, din cauza gerului, angajații cailor ferate au dat foc șinelor pentru a putea mentine trenurile in functiune. Purtatorul de cuvant al companiei care administreaza trenurile urbane…

- Cercetatorii au lucrat la planul proiectului - denumit BEAMISH - timp de 20 de ani. Le 8 ianuarie 2019, dupa 63 de ore de foraj continuu cu ajutorul unei sfredel cu apa calda (un instrument urias care topeste gheata), ei trecut prin stratul de baza al suvoiului de gheata Rutford din vestul…

- Rata anuala de topire a ghetii din Antarctica s-a accelerat de sase ori in ultimii 40 de ani, ritm care ar putea provoca cresterea nivelului marilor cu mai multi metri in secolele urmatoare pe fondul fenomenului incalzirii globale, au anuntat luni cercetatorii, potrivit Reuters. Potrivit oamenilor de…

- Cel puțin 3 persoane au murit, iar alte 79 sunt date disparute, dupa ce un bloc din orașul Magnitogorsk, din Rusia, s-a prabușit parțial, în urma unei explozii cauzate, cel mai probabil, de o scurgere de gaze, relateaza The Guardian. Autoritațile din orașul aflat la 1.700 de km în…

- Un american a terminat miercuri prima traversare a Antarcticii de catre un om intr-o cursa solitara si fara asistenta, dupa ce a parcurs pe gheata o distanta de aproape 1.600 de kilometri in 54 de zile.

