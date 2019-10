Un aisberg de dimensiunea oraşului Sydney s-a desprins din Antarctica Aisbergul, cu o suprafata de 1.636 de kilometri patrati, s-a desprins pe 26 septembrie din calota glaciara Amery, a treia ca marime din Antarctica, aflata intre statiile de cercetare Davis si Mawson din Australia. Denumit D28, aisbergul s-a desprins din partea frontala a calotei glaciare, pe care oamenii de stiinta o monitorizau de la inceputul anilor 2000, potrivit AAD, o agentie guvernamentala australiana. Desprinderea unui ghetar de mari dimensiuni fusese anticipata pentru perioada 2010-2015. 'Nu credem ca acest eveniment este legat de schimbarile climatice', a declarat Helen Amanda Fricker,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aisbergul are o suprafața de aproape 1.700 de kilometri patrați și o grosime de 210 metri.Aisbergul va trebui sa fie monitorizat, pentru ca ar putea deveni un adevarat pericol pentru transportul maritim. Citeste si Un aisberg de doua ori mai mare decat New York este pe cale sa se…

- Un aisberg uriaș, de 315 miliarde de tone, s-a desprins din Antarctica. Este cel mai mare bloc de gheața desprins din calota Amery de la Polul Sud in ultimii 50 de ani, spun experții, informeaza digi24.ro.Are o suprafața de aproape 1.700 de kilometri patrați și o grosime de 210 metri.

- Programul de Observare a Pamantului al UE a surprins desprinderea unui aisberg cu o suprafata de 1.636 de kilometri patrati din calota glaciara Amery, a treia ca marime din Antarctica, relateaza BBC si Euronews.

- Un seism cu magnitudinea de 5,8 grade pe scara Richter s-a produs joi la orele 11,25 GMT in provincia Denizli din sud-vestul Turciei, a anunțat Institutul de studii geologice din Statele Unite (USCS). Autoritațile locale au semnalat imediat ca exista raniți și numeroase case prabușite, fara a oferi…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? DE LA O ZI LA ALTA In sedinta sa de vineri, Guvernul a luat prima sa decizie cu adevarat politica: PAINEA SI ZIARELE AU FOST SCUTITE DE T.V.A.! Deci, aceste doua produse de baza ale hranei materiale si spirituale vor fi mai accesibile…

- Phenianul reclama de mult timp un asemenea acord in vederea normalizarii relatiilor ale cu Washingtonul. Razboiului Coreei (1950-1953) s-a incheiat cu un armistitiu si nu cu un tratat de pace, iar cele doua Corei se afla in mod teoretic in stare de razboi. Noua Constitutie, dezvaluita joi…

- Un milionar din Emiratele Unite intenționeaza sa transporte un aisberg din Antarctica pana in Golful Persic pentru a extrage apa din acesta. Emirul saudit Abdulla Alshehi susține ca prezența unui corp mare de gheața in largul coastei Emiratelor Arabe Unite ar putea oferi țarii sale apa proaspata și…

- "La fiecare 4 iulie ma gandesc la care sunt cele mai vechi legaturi ale noastre cu Lumea Noua, așa cum mai sunt intitulate Statele Unite ale Americii. Știam ca un roman plecat din regiunea Brașovului a ajuns general in armata americana. George Pomuț a negociat pe la finele anilor `60 ale secolului…