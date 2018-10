Stiri pe aceeasi tema

- Regiunea Ottawa si mai multe comune din Quebec au fost lovite vineri de cel putin sase tornade in decursul a cateva ore, dintre care una insotita de vanturi de 250 km/h care a provocat pagube materiale insemnate, potrivit serviciilor meteo canadiene, citate miercuri de AFP. Vineri dupa…

- Meduze gigant au invadat litoralul. Apa marii continua sa fie calda, iar meduzele vin la mal in cautare de hrana. Contactul cu ele poate provoca arsuri și iritații, așa ca turiștii se feresc cum pot.

- Incidentul a avut loc in noaptea de joi spre vineri, la o pensiune din Sinaia. Cei doi barbati au cazut de la o inalțime de aproximativ 3 metri, dupa ce s-a rupt balustrada balconului de care se aflau, potrivit ziarulincomod.ro. Unul dintre aceștia, in varsta de 38 de ani, a suferit un traumatism…

- Astfel, joi, pana la ora ora 16:00, a fost emis Cod galben in localitațile: Arad, Santana, Curtici, Șiria, Vladimirescu, Pancota, Tarnova, Zimandu Nou, Ghioroc, Livada, Covasinț și Șofronea, unde se vor semnala frecvente descarcari electrice, averse ce vor cumula 25…30 l/mp, intensificari de scurta…

- O haita de lupi a facut ravagii miercuri seara intr-o turma de capre care era la pascut pe pașunea din Coșlariu, comuna Santimbru. Lupii au atacat animalele și au omorat doua capre și doi iezi. Patru lupi au atacat o turma de capre miercuri, 15 august, in jurul orei 20:00. Animalele se aflau la pascut…

- Autoritatile norvegiene i-au indemnat pe conducatorii de automobile sa dea dovada de vigilenta pe sosele din cauza renilor care, in urma valului de caldura din nordul tarii, se refugiaza in numar mare in tunelurile rutiere, in cautarea unor zone umbrite si putin mai racoroase, informeaza AFP. "Este…

- Momente dificile pentru Prințul Paul și Prințesa Lia. Fiul lor a suferit un accident in timpul vacanței petrecute in Italia si a necesitat o interventie de urgenta. Plecați in Veneția, in vacanța de vara, pentru celebrarea zilei de naștere a unor prieteni din afara țarii, Prințul Paul și Prințesa Lia…

- Incidentul s-a petrecut la intrarea in localitate, dinspre Iasi. Una dintre masini s-a rasturnat. Pacientii au fost dusi initial al Centru de Primiri Urgente Targu Frumos. Ei nu prezinta leziuni grave dar pentru investigatii suplimentare vor fi adusi la Iasi.