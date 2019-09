Un agent de politie in varsta de 28 de ani a fost retinut pentru agresiune sexuala, informeaza DGPMB. Potrivit Politiei Capitalei, o tanara a reclamat pe 6 septembrie ca a fost victima unei agresiuni sexuale. Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 3 a delegat in cauza, pentru efectuarea cercetarilor, Biroul Agresiuni Sexuale din cadrul Serviciului Omoruri din Politia Capitalei. In urma investigatiilor, din datele si probele administrate in cauza a rezultat presupunerea rezonabila ca autor al agresiunii este un barbat de 28 de ani, agent de politie, la data comiterii faptei incadrat ca agent…