Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul artist zalauan Cosmin Selesi, prezentatorul emisiunii “Te cunosc de undeva” de la Antena1, are probleme de sanatate. In timpul unei minivacantei in strainatate, s-a accidentat pe o partie de schi si si-a fracturat umarul si clavicula. Surse din anturajul artistului ne-au confirmat faptul…

- Scene cumplite petrecute sambata dimineața, in Constanța. Un barbat in varsta de 31 de ani a vrut sa iși puna capat zilelor, aruncandu-se de la etajul doi al unui hotel. Din primele informatii este vorba despre un cetatean ucrainean, in varsta de 31 de ani. Barbatul a fost transportat in stare grava…

- Un polițist din Timiș a ajuns la spital in stare grava, marți, dupa ce a fost lovit in cap de un barbat in timpul unei intervenții. Pentru imobilizarea agresorului au fost trase mai multe focuri de arma, in plan vertical.Potrivit unor surse judiciare, un polițist de la postul Checea a fost lovit de…

- O noua tragedie a fost cat pe ce sa se produca la Iasi. Ieri, in jurul pranzului, un accident rutier grav s-a petrecut in comuna ieseana Costesti. Din cate se pare, un barbat in varsta de 66 de ani se afla la volanul unui buldoexcavator si, in conditii inca neelucidate, a pierdut controlul volanului,…

- Un taximetrist din Tulcea a ajuns in spital, fiind in stare grava, dupa ce, in noaptea de miercuri spre joi, a fost atacat, batut și talharit, fiindu-i furat autoturismul. Barbatul a stat cateva ore in ger, fiind gasit de un trecator. Potrivit polițiștilor tulceni, barbatul a fost gasit inghețat și…

- Un taximetrist din Tulcea a ajuns in spital, fiind in stare grava, dupa ce, in noaptea de miercuri spre joi, a fost atacat, batut și talharit, fiindu-i furat autoturismul. Barbatul a stat cateva ore in ger, fiind gasit de un trecator.Potrivit polițiștilor tulceni, barbatul a fost gasit inghețat…

- Un tanar a fost lovit grav pe o trecere de pietoni din Sibiu, de soferul unui autoturism care nu a oprit la trecere, desi alte masini oprisera pentru a da prioritate pietonilor, informeaza Observator tv. Accidentul a avut loc pe bulevardul Mihai Viteazu, in dreptul unui loc de joaca.Potrivit politistilor,…

- In aceasta dimineața, un tanar in varsta de 24 de ani din Timișoara, aflat sub influența bauturilor alcoolice, s-a apucat sa imparta pumni in dreapta... The post Agresiuni in centrul Timișoarei. O femeie a fost transportata la spital in stare grava appeared first on Renasterea banateana .