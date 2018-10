Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean chinez, suspectat ca ar fi spionat ingineri si cercetatori americani in favoarea Beijingului, a fost arestat, au anuntat procurori americani, relateaza BBC News preluat de news.ro.Ji Chaoqun, in varsta de 27 de ani, a fost arestat la Chicago si acuzat ca a actionat ca agent strain…

- Sistemul antiracheta din Romania risca sa conduca la anularea Tratatului fortelor nucleare intermediare (INF), iar responsabilitatea apartine Statelor Unite, acuza Ministerul rus de Externe. "Sisteme balistice americane sunt instalate in Romania, iar curand vor aparea si in Polonia. Daca aceasta…

- Iata mesajul publicat de catre Liviu Dragnea: ”Am primit din partea domnului Rudolph Giuliani aceeași scrisoare pe care a primit-o și președintele Iohannis. Concluzia amara a acestei scrisori este ca increderea in sistemul de Justiție din Romania este serios zdruncinata in fața partenerilor…

- Statele Unite au impus taxe vamale in valoare de 16 miliarde de dolari produselor importate din China, valoarea totala a acestora ajungand la 50 de miliarde de dolari, in contextul unei dispute comerciale continue intre cele doua țari, relateaza BBC preluat de mediafax.Ambasadorii Romaniei…

- Departamentul american al Justitiei a anuntat joi o noua politica referitoare la atacurile cibernetice ale altor tari impotriva Statelor Unite. Astfel, relateaza Reuters, publicul american va fi informat despre operatiuni similare celor pe care le-ar fi derulat Rusia in timpul campaniei prezidentiale…

- O rusoaica a fost arestata in Statele Unite pentru spionaj in favoarea Moscovei. Anunțul a fost facut de Departamentul american al Justiției, care a menționat ca tanara a stabilit legaturi cu cetațeni ai SUA și s-a infiltrat in grupuri politice.