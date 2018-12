Richard Doty este un fost agent al USAF care face acum dezvaluiri despre investigatiile pe care le-a intreprins in privinta unei eventuale existente a extraterestrilor pe Pamant.

In luna mai 2001, cu ajutorul ufologului Steven Greer, Doty a adus dovezi in cadrul "Disclosure Project" in fata "National Press Club" din Washington DC.

Atunci, 20 de ofiteri in retragere ale Fortelor Aeriene Americane (FAA) si agenti secreti s-au reunit pentru a prezenta in premiera despre cercetari asupra extraterestrilor.

Dupa 20 de ani, Doty a delaliat rolul sau precis pe care l-a avut la…