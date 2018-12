Stiri pe aceeasi tema

- Un documentar despre Aretha Franklin va fi lansat saptamana viitoare la DOC NYC Festival din New York. Filmul "Amazing Grace" a fost regizat de Sydney Pollack in anul 1972, dar a petrecut 46 de ani intr-o forma needitata, scrie tabu.ro.

- Nevasta protopopului de Urziceni, Victorița Berbec, i-a inchinat Preasfințitului Vincențiu o oda pe Facebook. Ceilalți protopopi cauta soluții pentru a contrabalansa acest avantaj. Redam, din nerabdare, un fragment din oda cu pricina: «De toate el s-a ingrijit a fi/Pentru bisericile din acest ținut./Pictura,…

- Astazi, 7 octombrie, se incheie FILIT – cel mai mare festival de literatura si traduce din Estul Europei care s-a derulat timp de 5 zile la Iasi. Sambata seara, iubitorii de cultura au avut prilejul de a intra in dialog cu scriitoarea americana Veronica Roth, in Sala Mare a Teatrului National. Tot in…

- Un barbat din Iași și-a injunghiat nevasta dupa ce a aflat ca aceasta dorea sa plece la munca in strainatate. Conform site-ului stirilekanald.ro, crima s-a petrecut in localitatea Iazu Nou, comuna Șipote, județul Iași. Barbatul, in varsta de 43 de ani, nu era de acord cu decizia luata de soția sa și…