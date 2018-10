Exporturile de grau ale Rusiei aproape s-au dublat in 2018

Rusia a exportat aproape de doua ori mai mult grau in primele opt luni din acest an, comparativ cu perioada similara din 2017, arata datele publicate de Agentia vamala rusa, informeaza compania de consultanta UkrAgroConsult. In perioada ianuarie-august 2018, exporturile de grau au urcat… [citeste mai departe]