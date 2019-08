Un adolescent şi-a înjunghiat părinţii şi s-a aruncat apoi într-o prăpastie, în Tenerife Parintii adolescentului au fost transportati de urgenta la spital, iar fiul lor de 15 ani s-a aruncat in prapastie, dar a supravietuit si se afla in prezent intr-un alt spital si a fost pus sub observatie de catre politie. Potrivit presei britanice, faptele s-au petrecut miercuri dupa-amiaza, intr-o zona turistica foarte frecventata din Costa Adeje, Tenerife. Martorii oculari au relatat ca adolescentul a facut o criza de nervi dupa ce s-a certat cu parintii lui pe care i-a atacat ulterior cu cutitul, ranindu-i. Mama baiatului a fost transportata de urgenta la o clinica… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

